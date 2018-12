Beautiful sospeso per la settimana di Natale | niente anticipazioni | ecco quando torna

tvzap.kataweb

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Proprio come l’anno scorso, durante ladiva in onda una programmazione ad hoc un po’ su tutti i canali televisivi e dunque si ferma anche la corsa altrimenti quasi inarrestabile di, l’amatissima soap opera che narra le vicende della famiglia Forrester con tutti gli annessi e connessi del caso (e che quest’anno ha salutato l’ennesimo replay del matrimonio tra Ridge e Brooke nella finzione e, nella realtà, una nuova gravidanza nel cast). Quindi è presto detto:non va in onda dal 24 al 28 dicembre per lasciare spazio ad altre trasmissioni; la serie però tornerà tranquillamente al suo posto su Canale 5 immediatamente dopo le feste: l’appuntamento è per lunedì 7 gennaio a cominciare dalle 13.40, per ripartire proprio dal punto in cui ci eravamo lasciati., tutti i matrimoni di Ridge Forrester e ...