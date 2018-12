Bayern Monaco | Rummenigge confermato nel ruolo di presidente fino al 2021

Ribery verso l'addio al Bayern Monaco : ANSA, - ROMA, 20 DIC - Non solo Robben. Anche Franck Ribery, a fine stagione, saluterà il Bayern Monaco. Lo ha confermato Uli Hoeness, presidente del club più titolato di Germania, avviando di fatto ...

Champions League – Juventus - l’Atletico Madrid perde i pezzi : Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Hernandez : La Juventus può abbozzare un sorriso in vista della sfida di Champions Legue contro l’Atletico Madrid: i Colchoneros rischiano di perdere il difensore Lucas Hernandez, finito nel mirino del Bayern Monaco L’urna di Nyon non è stata di certo benevola con la Juventus: i bianconeri, nonostante abbiano passato il proprio girone come prima squadra in classifica, hanno beccato l’Atletico Madrid, l’avversaria che è ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 80-78 con il Bayern Monaco - quinto ko di fila per l'AX : L' Olimpia Milano cede 80-78 al Bayern Monaco nel 13° turno di Eurolega , incassando il quinto ko consecutivo in Europa . Al Forum la squadra di Simone Pianigiani ha perso l'ennesima occasione di ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : prosegue la crisi di Milano. Olimpia sconfitta al Forum in volata dal Bayern Monaco : prosegue la crisi dell’Olimpia Milano. Quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Armani Exchange e questa volta il ko arriva in casa contro il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 80-78 al termine di una partita incredibile e che si è decisa solamente negli ultimi secondi, con l’Olimpia che ha sempre con Mike James prima il pallone della vittoria e poi anche quello del pareggio. Proprio l’americano è il miglior ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : bavaresi avanti 40-41 all'intervallo lungo

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l'Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto

Bayern Monaco - è fatta per il primo acquisto del 2019 : 80 milioni all’Atletico Madrid : Stando a quando riportato da Marca, il Bayern Monaco ha già chiuso la prima operazione di mercato in ottica 2019. Si tratterebbe del difensore Lucas Hernandez, che i bavaresi preleverebbero dall’Atletico Madrid versando la somma della clausola rescissoria del francese pari a 80 milioni. La stessa clausola è stata fissata la scorsa estate dopo che i colchoneros e il calciatore hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del ...

Calciomercato - Bayern Monaco su Lucas Hernandez : l'Atletico Madrid smentisce : Secondo la testata spagnola, sarebbe già pronto anche il contratto da sottoporre al laterale francese, campione del mondo con la sua nazionale: l'accordo sarebbe della durata di quattro stagioni. ...

Calciomercato - Lucas Hernandez al Bayern Monaco : Se questa cifra sarà confermata , alcune fonti parlano di 80 milioni, , renderà il campione del mondo i l difensore più pagato della storia del Calciomercato superando Van Dijk pagato circa 83 ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off

Eurolega – Olimpia Milano-Bayern Monaco : ‘One Team’ - i più piccoli insieme Laureus Italia Onlus protagonisti di una splendida iniziativa : La 5ªB della Scuola Primaria Baroni di Milano in campo durante l’intervallo della sfida di Eurolega fra Olimpia Milano e Bayern Monaco per il progetto ‘One Team’ Anche la 5ªB della Scuola Primaria Baroni del quartiere Gratosoglio di Milano sarà protagonista della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, in programma questa sera (19 dicembre) al Forum di Assago. I bambini dell’età di 11 anni, infatti, ...

LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Dopo quattro sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano cerca di tornare alla vittoria nella tredicesima giornata di Eurolega. La squadra di Pianigiani è obbligata ad ottenere un successo per ripartire nella sua corsa ai playoff. Al Forum arrivano i tedeschi del Bayern Monaco, squadra attualmente con lo stesso record di Milano. Questa è inoltre la settimana con il doppio impegno e l’Olimpia vuole assolutamente cominciarla nel migliore ...