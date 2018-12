Basket | spunta il tiro da 4! Novità nel regolamento in arrivo?

oasport

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il, come tutti gli sport, ovviamente, sta cambiando e si sta modernizzando con il passere degli anni. Dai Golden State Warriors dei vari Stephen Curry e Klay Thompson agli Houston Rockets di Mike D’Antoni e James Harden, è in atto una vera e propria rivoluzione che vede ilda tre punti un’arma ormai fondamentale per vincere le partite a livello NBA. Il record della franchigia del Texas di qualche giorno fa (26/55 oltre l’arco contro Washington) ne è la dimostrazione. Molti non apprezzeranno, restando nostalgici, ma ormai ci si sta spostando sempre più lontani da canestro.Proprio per questo, un po’ come provocazione, un po’ come nuova idea, è nato il dubbio di inserire ilda quattro punti. Ormai diverse squadre (Philadelphia, Atlanta, Brooklyn, Chicago, per fare un esempio) usano sul campo dall’allenamento una nuova linea, posta a ...