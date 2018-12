Barcellona è nel caos | scontri tra polizia e indipendentisti

Champions - Marotta : "Fiducia nel Barcellona" : LaPresse, In attesa dell'ufficialità del suo passagggio all'Inter, Beppe Marotta parla già da nerazzurro. "Se ho fiducia nel Barcellona? Assolutamente sì, ma soprattutto sta alle squadre italiane ...

LIVE Barcellona-Tottenham - Champions League 2019 in DIRETTA : l’Inter spera nel regalo di Messi : Mancano poche ore alla conclusione della fase a gironi di Champions League e il destino dell’Inter è appeso ad un filo. I nerazzurri, oltre a dover fare risultato al San Siro contro gli olandesi del PSV, sono costretti a tifare Messi e compagni nella sfida contemporanea del girone B. Più nello specifico il Biscione ha l’obbligo, vista la sconfitta di Wembley con il Tottenham, di ottenere un risultato migliore dei londinesi, pena la ...

Marianella : 'Tottenham - attento alle alternative del Barcellona. E non chiamatele riserve. Poi c'è Messi' : Questa partita qui in Spagna è sentita meno rispetto a quanto pensiamo noi in Italia. Il motivo di maggiore interesse è sicuramente la possibilità degli spagnoli di lanciare giovani, quindi vedere ...

Champions League - Marotta parla da interista : “fiducia nel Barcellona” : Giuseppe Marotta ancora non è stato ufficializzato come nuovo dirigente dell’Inter ma già parla da nerazzurro in chiave Champions League “Champions? Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, è tanti anni che manca l’en plein“. Sono le parole dell’ex dirigente bianconero, Giuseppe Marotta, a margine del premio ‘Andrea Fortunato’ in corso di svolgimento presso la sede del Coni al Foro italico di ...

Inter - Luciano Spalletti : “credo nella buona fede del Barcellona” : Inter, Luciano Spalletti ha fiducia nel normale svolgimento della gara del Barcellona contro il Tottenham che potrebbe incidere su passaggio del turno dei nerazzurri “Il Barcellona che lascia a riposo diversi titolari col Tottenham? Mi viene da pensare che al Barca si stiano offendendo per il nostro ragionamento di mettere in dubbio la loro etica professionale. Si chiamano così ed hanno tutto questo seguito perché hanno mandato un ...

Messi show nel derby di Barcellona - è 0-4 : ANSA, - Barcellona, 8 DIC - Lionel Messi al top nel derby di Barcellona che la squadra pluricampione d'Europa ha vinto per 4-0 sul cmapo dei 'cugini' dell'Espanyol, mai in partita contro lo strapotere ...

Messi show nel derby di Barcellona - è 0-4 : ANSA, - Barcellona, 8 DIC - Lionel Messi al top nel derby di Barcellona che la squadra pluricampione d'Europa ha vinto per 4-0 sul cmapo dei 'cugini' dell'Espanyol, mai in partita contro lo strapotere ...

Inter - il Barcellona insiste : nel mirino c'è Milan Skriniar (RUMORS) : Il centrale slovacco Milan Skriniar continua a stuzzicare l'Interesse dei top club europei. L'Inter l'ha prelevato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari (valutato quindici milioni di euro). Il difensore nerazzurro si è subito imposto come uno dei migliori Interpreti del ruolo in campionato e quest'anno sta dimostrando anche in campo europeo le sue enormi potenzialità. Prestazioni che ...

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

Champions League - l'Inter tifa Barcellona per gli ottavi : al Camp Nou 26 vittorie nelle ultime 28 : Battere il Psv, e dare un occhio al risultato del Camp Nou. Un tempo c'erano le radioline, poi gli annunci sul maxi schermo dello stadio: ora la partita a distanza la si potrà guardare in comodità ...

Champions League - l'Inter tifa Barcellona per gli ottavi : al Camp Nou 26 vittorie nelle ultime 28 per i catalani : Battere il Psv, e dare un occhio al risultato del Camp Nou. Un tempo c'erano le radioline, poi gli annunci sul maxi schermo dello stadio: ora la partita a distanza la si potrà guardare in comodità ...

Tottenham-Inter 1-0 - colpo Eriksen : i nerazzurri ora devono sperare nel Barcellona Napoli-Stella Rossa 3-1 : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Barcellona - stipendi da record : il monte ingaggi dei catalani è più alto nella storia : Da uno studio pubblicato sul sito Sporting Intellinge, emerge che il Barcellona è il club con il monte-stipendi più alto nella storia del calcio. Il club catalano, infatti, paga in media ai propri calciatori uno stipendio che supera gli 11 milioni all’anno. A gonfiare la media, contribuisce il mega-salario di Leo Messi, che percepisce 43 milioni a stagione; ma non c’è solo l’argentino: anche gli stipendi da capogiro di ...

Liga - Barcellona nella storia : paga gli stipendi più alti di sempre nello sport : Secondo uno studio pubblicato dal sito sporting Intelligence , infatti, il club blaugrana è il primo nella storia dello sport, compresi basket, baseball e altre 5 discipline, a pagare ai propri ...