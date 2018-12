Banksy | nuova opera del misterioso street artist londinese

Questa è la nuova opera di Banksy - ma non rappresenta ciò che state immaginando - : Un bambino che sorride sotto una nevicata, ma si sa le opere di Banksy, lo street artist più famoso al mondo, la cui identità rimane nascosta, non sono mai come sembrano. Era comparso un po' di giorni fa sul muro di un garage nella cittadina di Port Talbot, in Galles. I residenti della zona avevano ...