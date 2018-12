Balotelli ancora fuori dai convocati

Ronaldo-Ichazo - Balotelli polemizza ancora : “Gesto poco sportivo” : Il Derby della Mole di sabato sera è stato portato a casa dalla Juve grazie a un rigore di Ronaldo, che subito dopo aver segnato si è scontrato con il portiere granata Ichazo. Il gesto non è stato violento, ma di sicuro provocatorio e irrispettoso al punto che il portoghese ha ricevuto l’ammonizione. Quanto avvenuto all’Olimpico di Torino non è andato giù a Balotelli, che si è fatto sentire in due occasioni sul suo profilo ...

Balotelli punzecchia ancora : "CR7 - gesto poco sportivo" : "Why always me?". Deve averlo pensato ancora una volta Mario Balotelli ieri sera, quando sul divano assisteva alla querelle Cristiano Ronaldo-Ichazo. Dopo aver segnato il fuoriclasse portoghese nell'...

Nazionale - Mancini crede ancora in Balotelli : “deve scattargli qualcosa in testa” : Italia, Roberto Mancini non molla la propria crociata per riabilitare Mario Balotelli in Nazionale dopo un periodo non certo positivo “Balotelli mi spiace che disperda il suo talento perché ne ha tanto ed è ancora giovane. Spero sempre che dalla sera alla mattina scatti qualcosa nella sua testa che gli faccia pensare che il tempo passa velocemente e che deve cogliere le occasioni che ha“. Sono le parole del ct ...

Ligue 1 - Balotelli ancora a secco e poi si arrabbia al cambio : Non segna più Balotelli. E ormai un certo nervosismo è evidente. Lo prova anche il breve diverbio con il Vieira al cambio poco gradito dall'ex rossonero, titolare ma incapace di trovare la via del gol,...

Balotelli - lo sfogo è ancora… social : ecco quanto pesa l’attaccante del Nizza [FOTO] : L’attaccante del Nizza ha postato tramite le proprie Instagram stories il proprio peso, che ammonta a 91.65 kg Mario Balotelli mette a tacere le critiche, postando all’interno delle proprie Instagram Stories il proprio peso corporeo. Foto della bilancia in bella vista che segna 91.65 kg, molto al di sotto di quanto riferito in estate dall’Equipe, che aveva indicato in 100 kg il peso del giocatore italiano. Una risposta ...

Nazionale - Mancini esclude ancora Balotelli e Belotti : Restano ancora fuori dalle convocazioni azzurre del ct Roberto Mancini Mario Balotelli e Andrea Belotti, prima chiamata per Tonali del Brescia, Sensi del Sassuolo e Grifo dell'Hoffenheim. Sono queste ...