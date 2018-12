Audi A8 - Da Castagna la Avant allroad W12

quattroruote

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La Carrozzeriaha svelato le prime immagini di una nuova familiare basata sull'A8 di precedente generazione. Il progetto, chiamatoA8- Ver. C, evolve le linee dell'ammiraglia di Ingolstadt trasformandola in una sorta di: alcuni dettagli, come le protezioni di plastica nera per i passaruota, derivano infatti dalle sorelle minori A6 e A4, così come le protezioni per il sottoscocca integrate nelle minigonne e nella parte bassa dei paraurti.Nuova coda. Oltre a queste modifiche ispirate all'off-road, la nuova familiare della carrozzeria milanese è stata modificata nella parte posteriore: il classico baule della tre volumi ha lasciato spazio a un nuovo portellone. Il montante ha uno stile allineato con gli altri modelli della Casa di Ingolstadt, ma risulta totalmente inedito: le portiere posteriori sono rimaste le stesse della A8 a passo lungo, mentre il ...