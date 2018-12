Audi A4 - Iniziano i test del facelift della berlina

quattroruote

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Dopo la Avant, anche un prototipo dell'A4 restyling in versioneè stato avvistato in Scandinavia. La gamma model year 2020 sembra quindi già delineata e non resta che attendere ulteriori notizie ufficiali sul debutto.La ricetta del restyling. Il prototipo riprende quanto visto sulla Avant, con interventi al design che mirano ad allineare la A4 con l'evoluzione dello stile dei Quattro Anelli. così che il single frame frontale acquista un'inedita tridimensionalità, con bordi più massicci che ne abbassano leggermente la posizione e il punto di contatto con il cofano. Nuovi anche paraurti, prese d'aria e gruppi ottici. La zona posteriore, specifica per la tre volumi, mette in risalto la grafica modificata dei gruppi ottici, che al loro interno sembrano essere rifiniti anche con un profilo cromato. Le differenze nel paraurti sono invece minime, visto che gli scarichi ...