Atletica | primi raduni per l’Italia in vista del 2019 Gianmarco Tamberi ed Alessia Trost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Sarannoedazzurri a tornare al lavoro indella nuova stagione. La FIDAL ha reso note le sedi deidell’italiana nella prima parte del. I due saltatori in alto voleranno passeranno il Capodanno in Sudafrica, visto che si alleneranno dal 29 Dicembre al 17 Gennaio a Potchefstroom.Molto più ampio il gruppo azzurro che si allenerà a Tenerife dal 3 al 19 Gennaio. In Spagna saranno presenti atleti di varie discipline: i saltatori (Fabrizio Donato, Kevin Ojiaku, Gabriele Chilà, Andrea Dallavalle, Simone Forte, Filippo Randazzo, Stefano Sottile, Ottavia Cestonaro, Laura Strati), i velocisti (Daniele Corsa, Fausto Desalu, Matteo Galvan, Davide Re, Maria Benedicta Chigbolu, Raphaela Lukudo, Andrew Howe, Maria Enrica Spacca) e l’ostacolista Ayomide Folorunso.A Tenerife arriverà più tardi Marcell Jacobs, che ...