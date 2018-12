Ascolti TV | Giovedì 20 dicembre 2018

Ascolti Tv giovedì 13 dicembre 2018. Vince Amendola ma boom X Factor - la finale più vista di sempre : Ascolti tv di giovedì 13 dicembre 2018 . La fiction di Raiuno Nero a Metà con Claudio Amendola si conferma leader della prima serata con 4 milioni e 743 mila spettatori di media pari al 21,2% di share.

Ascolti TV | Giovedì 13 dicembre. Nero a Metà 21.2% - la finale di X Factor 2018 al 12.28% (TV8+Sky). Flop I Grandi Papi (0.8%) : Nero a Metà - Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 4.743.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 L’Amore non va in vacanza ha raccolto davanti al video 1.734.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Unici – Luciano Pavarotti: Un Mito semplice ha interessato 1.125.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Mai Dire Talk ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori ...

Ascolti TV | Giovedì 6 dicembre 2018. Ancora un exploit per la Incontrada (24.5%) - male Mai Dire Talk (4.8%) battuto anche dal meglio della Tv delle Ragazze (5.1%) : I Nostri Figli Nella serata di ieri, Giovedì 6 dicembre 2018, su Rai1 il film tv I Nostri Figli, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, ha conquistato 5.440.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha raccolto davanti al video 1.870.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Cars 2 ha interessato 649.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Mai Dire Talk ha ...

Ascolti Tv di giovedì 29 novembre 2018 - L'Allieva trionfa. Va forte X Factor - buon esordio per Mai dire Talk. Boom di Porta a Porta : La serata di giovedì 29 novembre 2018 vede trionfare ancora Raiuno. L'ultima puntata dell' Allieva su Raiuno, seconda stagione, si congeda con 5 milioni e 600 spettatori di media e il 24,2% di share. ...