Arezzo | il calciatore amaranto Choe convocato per la Coppa d’Asia 2019

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La S.S.comunica che ilSong Hyok è statodalla Football Association Democratic people's Republic of Korea per la Asian Cup. Ladelle nazioni asiatiche si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti dal 5 gennaio al 1° febbraio e sarà la prima edizione a 24 squadre. Ilè già partito per raggiungere i compagni di squadra per l'usuale stage pre competizione dove insieme a suoi compagni della Korea del Nord preparerà le partite del girone E quando affronterà le formazioni di Arabia Saudita, Qatar e Libano.Song Hyok è il primoasiatico nella storia dell'a partecipare ad una competizione internazionale. Ava l'in bocca al lupo più sincero per il torneo che lo vedrà protagonista prima del rientro ad