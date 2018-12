Anzaldi | Raggi vieti vendita spray peperoncino durante feste

romadailynews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Roma – “L’allarme lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Leodori suglialva preso seriamente. Lavaluti di vietarne laqueste, non faccia come Salvini che a parole, dopo la tragedia di Corinaldo, diceva di voler prevedere addirittura l’arresto per gli abusi ma nella realta’ non ha neanche diramato un regolamento o una circolare interna, come ministro dell’Interno, per inasprire le sanzioni”.“Come in altre citta’ anche a Roma, in vista di, cenoni e serate in discoteca, sarebbe opportuno prevedere una misura preventiva che contribuisca ad evitare casi come piazza San Carlo a Torino o la discoteca nelle Marche”. Cosi’ in un comunicato il deputato del Partito democratico MicheleL'articolo...