Antonello Venditti Sotto il segno dei pesci compie 40 anni | ristampa deluxe

Scaletta e ingressi per il concerto di Antonello Venditti a Roma : info orari e ritiro biglietti : Il concerto di Antonello Venditti a Roma arriva dopo la grande festa all'Arena di Verona con la quale ha festeggiato i primi 40 anni di Sotto il segno dei pesci, che è tornato sul mercato arricchito dell'inedito Sfiga. L'artista Roma no raggiunge quindi la sua città per un nuovo appuntamento con la musica che si terrà al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) a partire dalle 21. I biglietti acquistati con ritiro sul luogo dell'evento ...

Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci a Genova e Perugia : biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Antonello Venditti si aggiungono al tour Sotto il segno dei pesci, che partirà nel 2019. Con il nuovo anno, Antonello Venditti sarà in concerto in tutta la penisola per presentare il progetto discografico che ha fatto la storia. Alle date del tour già annunciate si aggiungono oggi Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci. Le due nuove date sono quelle del 18 maggio al Rds Stadium di Genova e del 25 ...