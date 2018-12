Anticipazioni Beautiful | puntate americane | Hope entra in travaglio da sola su un' isola

Blastingnews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Dramma in vista nelledidi inizio 2019. Come molti telespettatori avevano già ipotizzato, l'evento tragico riguarderà le sorti diLogan e della bambina che porta in grembo. In occasione della puntata numero 8000 prevista per il 4 gennaio, Bradley Bell ha previsto qualcosa di inaspettato che sconvolgerà le sorti di molti personaggi della soap americana. Ovviamente l'esito di questo evento risulta al momento top secret ma è certo che esso avrà a che fare con il viaggio previsto dalla figlia di Brooke a Catalina insieme a Liam in occasione del Capodanno. La signora Spencer, infatti, si sentirà molto scossa a causa delle recenti vicissitudini legate al ritorno di Taylor Hayes in città e al suo coinvolgimento nel tentato omicidio ai danni di Bill Spencer. Per questochiederà al marito di allontanarsi per qualche tempo da Los Angeles anche se non tutto ...