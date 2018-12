Animali | ISPRA | Aquila di Bonelli trovata morta nelle Saline di S Antioco

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018) È stata rinvenuta nella zona di Rio Palmas in Sardegna una delle cinque Aquile diintrodotte la scorsa estate nell’isola. L’esemplare femmina, ritrovato senza vita circa un mese fa, si chiamava Nurasè. Per analizzare le cause del decesso sono stati eseguiti esami autoptici presso la sede di Cagliari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale: i risultati hanno evidenziato nell’esemplare la presenza del virus West Nile, che agisce sul sistema nervoso centrale e provoca il decesso per encefalite. La morte di Nurasè conferma quanto era già stato osservato dal sistema di sorveglianza sanitaria della Sardegna, ovvero che il virus risulta endemico in alcune zone umide della regione e infetta numerose specie di uccelli attraverso la puntura di zanzare del genere Culex o, come probabile nel caso di Nurasè, predando uccelli già contagiati.Il virus non è fulminante: provoca un ...