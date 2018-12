Andrea Agnelli alla festa di Natale della Juventus | ' Vogliamo tutto'

Andrea Agnelli : l'uomo che ha riportato la Juventus nel gotha del calcio compie 43 anni : La rinascita della Juventus è soprattutto merito del suo presidente Andrea Agnelli che oggi compie 43 anni. Arrivato tra i bianconeri nel 2009 ha subito mostrato l'intento di riportare la squadra tanto amata dal nonno Edoardo, dallo zio Gianni e dal padre Umberto nell'olimpo del calcio. Oggi a distanza di poco meno di un decennio il rampollo di casa Agnelli ha raggiunto il suo obiettivo, infatti la Vecchia Signora è entrata nel ristretto gotha ...

Buon compleanno Paolo Berlusconi - Antonella Clerici - Andrea Agnelli… : Buon compleanno Paolo Berlusconi, Antonella Clerici, Andrea Agnelli… …Franco Carraro, Giancarlo Lehner, Giovanni Perissinotto, Andrew Cuomo, Maria Cecilia Guerra, Marco Martinelli, Francesco Scalia, Giorgio Jannone, Francesca Mazzucato, Irene Grandi, Alberto Cirio, Stefano Allasia, Gabriele Gava, Federico Balzaretti, Valentina Gatti, Jessica Brando, Luca Presta, Davide Calabria… Oggi 6 dicembre compiono gli anni: Martino Padovan, ex bobbista; ...

Cristiano Ronaldo ‘fa 400’ : CR7 premiato dal presidente Andrea Agnelli con una maglia speciale : Cristiano Ronaldo festeggia quota 400 gol nelle squadre di club, ecco come CR7 ha festeggiato l’obiettivo raggiunto all’Allianz Stadium Dopo la doppietta contro l’Empoli, nell’ultimo incontro di Serie A, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 400 gol nelle squadre di club in cui ha giocato. Per l’occasione il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha consegnato a CR7 una maglia speciale che celebra proprio il ...

Torino - Cairo : “ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga” : “Ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga. Lui ha detto di averle già fatte, sono convinto vadano reiterate in maniera chiara ed inequivocabile”. Lo dice presidente del Torino, Urbano Cairo, riferendosi al caso degli striscioni su Superga esposti dai tifosi della Juve. “E’ una bruttissima pagina, serve rispetto – aggiunge Cairo, a margine della presentazione del 102/o Giro ...

Andrea Agnelli papà per la quarta volta : è nata Vera Nil : Fiocco rosa per Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus, 43 anni, è diventato papà di Vera Nil. Ad annunciarlo è stato il club bianconero via Twitter, congratulandosi con Agnelli e con la compagna, la modella turca Deniz Akalin. Dal legame, iniziato nel 2015, lo scorso anno era nata la loro primogenita, Livia. È nata Vera Nil! Congratulazioni ad Andrea Agnelli e Deniz Akalin!prosegui la letturaAndrea Agnelli papà per la quarta volta: ...

