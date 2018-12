Anche gli antichi romani mangiavano il pandoro | ce lo racconta Plinio il Vecchio

Calciomercato - il MAnchester United bussa in casa Juventus : i dettagli : Manchester United alle prese con una sessione di Calciomercato dalla quale potrebbero arrivare innesti importanti per Ole Gunnar Solskjaer Il Manchester United bussa in casa Juventus per tentare di risollevarsi anche grazie al Calciomercato. Ole Gunnar Solskjaer ha preso il posto di Mourinho in panchina, ma la rosa dei Red Devils costruita dal portoghese ha senz’altro delle lacune molto evidenti. Proprio per questo la società ...

La webtax colpirà Anche gli editori italiani. L'allarme della Fieg : Non solo giganti digitali come Facebook, Google o Apple. La nuova webtax predisposta dal governo in legge di Bilancio colpirebbe anche gli editori italiani.La formula inserita in manovra infatti, che prevede un'imposta del 3% alle aziende operanti nel web con fatturato globale superiore ai 750 milioni di euro (di cui almeno 5,5 derivanti da servizi digitali), andrebbe ad applicarsi anche alle principali imprese editoriali del nostro paese, con ...

Active Noise Control : Ford pensa Anche agli animali : La colonna sonora del Capodanno può essere alquanto dolorosa per gli animali domestici e preoccupante per i loro padroni. Ford ha realizzato la Noise-Cancelling Kennel, ovvero una Cuccia con riduzione attiva del rumore, che utilizza una tecnologia simile a quella usata per le auto e per gli auricolari per proteggere la sensibilità dell’udito canino e […] L'articolo Active Noise Control: Ford pensa anche agli animali sembra essere il primo ...

Anche vestirsi è un diritto : arrivano gli abiti “accessibili” per persone con disabilità : Cerchiamo di volerci più bene, e di permettere agli altri di volersi più bene: abbigliamento e cura della persona sono diritti che non devono mancare. Perché il freddo peggiore non è quello portato dall'inverno, ma dalla mancanza di possibilità. Riflettiamo su questo, mentre intanto, nei "nostri" negozi, un reparto easy dress continua a mancare.Continua a leggere

Salto con gli sci - miglior risultato in carriera per Francesco Cecon a Park City : l’azzurro batte Anche il fratello : Gran prova di Francesco Cecon sull’HS100 di Park City, il 17enne chiude quinto e “batte” anche il fratello maggiore Federico Grandi segnali da Francesco Cecon dal trampolino normale di Park City. Il 17enne azzurro centra il suo miglior risultato in carriera nella FIS Cup chiudendo al quinto posto con il punteggio complessivo di 225.6, grazie a un gran Salto nella seconda serie che gli ha fruttato 123 punti. L’atleta ...

Il governo taglia Anche le previsioni di crescita per il 2019 : Ue-Italia: commissario Dombrovskis, accordo su legge stabilità “non è soluzione ideale”. Berlino, 20 dic 08:35 - (Agenzia Nova) - L'accordo raggiunto ieri, 19 dicembre, tra la Commissione europea e l'Italia sulla legge di stabilità per il 2019 “non è la soluzione ideale, ma per ora permette di evita

Facebook ci localizza Anche quando gli diciamo di non farlo : Non facciamoci illusioni: Facebook ci segue ovunque, anche quando non lo vogliamo. È impossibile evitare di essere tracciati per scopi pubblicitari, anche se le impostazione sulla nostra posizione sono disattivate. Lo afferma un'inchiesta di Gizmodo e lo dice anche Facebook. Nascondersi? Impossibile La cosa disarmante è che Menlo Park lo conferma candidamente, in una mail: dice che no, non utilizza i dati da WiFi per ...

Natale - il sondaggio : nelle feste stAnchezza e alto rischio di conflitti in famiglia : Settimane frenetiche, tra cene di lavoro, dossier da chiudere, fatica di fine anno, stress e corsa ai regali. Ecco che per gli italiani il Natale porta molta stanchezza. Quattro su sei si dicono stressati e scoraggiati quando questa festività è alle porte. E se solo due su dieci preferiscono passare il Natale con gli amici e non in famiglia, quando ci si ritrova con i parenti i conflitti sono dietro l’angolo. Lo rivela un sondaggio ...

La corsa ai regali di Natale si fa Anche online. I Consigli della Polizia per evitare le truffe : La Polizia di Stato scende in campo per "salvare" lo shopping natalizio online. Nasce una guida con Consigli pratici e suggerimenti per acquistare in rete.

Lazio - Leiva si ferma ancora : salta Anche il Cagliari : Nuova frenata per il rientro di Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano ha concluso anzitempo l'allenamento di questo pomeriggio a Formello. A questo punto sui riducono drasticamente le possibilità ...

Moglie schiava del marito : chiusa in uno scantinato e stuprata Anche dai cognati per 4 euro : Violentata per anni dal marito e dai suoi fratelli. Una donna era stata ridotta alla condizione di schiavitù dall'uomo che avrebbe dovuta amarla: era segregata in uno scantinato dove veniva violentata ...

La virata M5S (Anche) sugli F-35. Il sottosegretario Tofalo : "Non possiamo rinunciare alla sua tecnologia" : All'incontro "Difesa collettiva: le figure di vertice" al ministero della Difesa dopo oltre un'ora e mezza di dibattito con il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra Elisabetta Trenta, il presidente della Scuola superiore della magistratura Gaetano Silvestri, il capo di Stato maggio della Difesa Enzo Vecciarelli, il sottosegretario Angelo Tofalo si fa scappare una frase che rivela una visione molto lontana da quanto il suo Movimento ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : seconda mAnche - Hirscher e gli azzurri per la rimonta. Bene De Aliprandini - Tonetti fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. A sorpresa Matts Olsson dopo la prima manche. Una prova molto regolare, senza sbavature per lo svedese, sceso sicuramente nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle, praticamente attaccato allo scandinavo, c’è l’austriaco Manuel Feller, che paga solamente tre centesimi dal ...