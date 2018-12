Algeria | boom delle nascite Ma il futuro non sembra così roseo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 dicembre 2018) di Luigi Manfra*L’è un Paese di giovani? Sembrerebbe di sì, gli individui con meno di 25 anni sono infatti 18,8 milioni, pari al 45% della popolazione, mentre quelli sotto i 30 anni arrivano addirittura al 55% del totale. Questo fenomeno è il risultato dell’incremento del numero, passato dai 2,2 figli per donna nel 2002 ai 3,1 nel 2017. Alla stessa data Marocco e Tunisia, Paesi simili per cultura e struttura sociale, presentano un valore inferiore, pari a 2,4 figli, quale effetto di un lento ma continuo declino della natalità. Le cause di questa anomalia sono molteplici ma, prima di avanzareipotesi in merito, va sottolineato che lo stesso istituto di statistica algerino, nelle sue previsioni al 2040, ridimensiona il fenomeno prevedendo a quella data un tasso di fertilità di 2,4 figli per donna. La ragione di questa impennatava vista, ...