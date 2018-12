Al cinema ' Van Gogh - Sulla soglia dell' eternità' di Schnabel

Boxe - Giovanni De Carolis sfida Dragan Lepei a Cinecittà : match da cinema per l’internazionale WBC dei supermedi : Venerdì 14 dicembre davvero stellare per la Boxe italiana, è proprio il caso di dirlo perché Giovanni De Carolis e Dragan Lepei si sfideranno su un ring negli Studios di Cinecittà in Roma. I due pugili si contenderanno il titolo internazionale WBC dei pesi supermedi nel cuore pulsante del cinema italiano, negli Studios andrà in scena una kermesse di pugilato organizzata dalla Buccioni Boxing Team e Artmediamix. Il main event, preceduto da cinque ...

Il nuovo film su Van Gogh con Willem Dafoe esce nei cinema il 3 gennaio : Quello che ci interessava era che Van Gogh negli ultimi anni della sua vita fosse del tutto consapevole di aver acquisito una nuova visione del mondo, di non dipingere più come facevano gli altri ...

La giovane critica cinematografica Elisa Torsiello al Lux di Busca per "L'ora più buia" : In occasione della proiezione del film "L'ora più buia" di Joe Wright , ingresso a 5 euro, , venerdì 7 dicembre alle 21 , presso il cinema-teatro Lux di Busca, in provincia di Cuneo, sarà ospite la ...

Guzzanti - ritorno al cinema : "Nel nostro film di Natale si salvano solo i bambini" : Nella scuola dove fervono i preparativi per la recita di Natale, il Preside Ottaviani, Corrado Guzzanti, si ritrova a gestire una questione terribilmente spinosa, una grana che lo costringe a ...

Hotel Transylvania : la serie - su K2 il prequel della saga cinematografica : Le porte dell'Hotel Transylvania aprono anche per la tv. Da oggi, 3 dicembre 2018, alle 20:00, arriva infatti su K2 la novità Hotel Transylvania: La serie, prequel spin-off della popolare saga cinematografica animata, realizzata a favore sempre più di un pubblico di giovanissimi telespettatori.L'idea di partenza della serie è molto semplice: gli episodi, infatti, sono ambientati quattro anni prima degli eventi raccontati nel primo film della ...

Carlo Conti ricorda il disegnatore Silvano Campeggi : "Tutto il film in un manifesto. E scattava la voglia di cinema" : All'artista è dedicato il documentario As Time Goes By: 'Ci univa l'essere fiorentini, lui era in grado con la sua pittura di fare delle sintesi perfette delle pellicole' Anteprima Tante idee geniali.

cinema - arrivano i "CortiSonanti" : ... suddivise nelle cinque categorie del concorso: cortometraggi italiani, cortometraggi stranieri, documentari, videoclip musicali e sport video. Testimonial di questa edizione è l'attrice Pina Turco ...

Miriam Galanti ha incantato il red carpet della Festa del cinema di Roma sfoggiando tre look molto accattivanti. : Foto di Andrea Bracaglia Miriam Galanti è stata tra le attrici che ha riscosso maggiore successo, tra i fotografi e non solo, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma sfoggiando tre look perfetti per l’occasione. Dall’abito lungo di pizzo nero trasparente con effetto vedo non vedo (KUEA), a quello di seta verde corto (Celeste Pisenti) concludendo con un vestito principesco azzurro con corpetto nero trasparente con motivi floreali ...

Festa Roma - Scorsese omaggia il nostro cinema : aiutate i giovani : Roma,, askanews, - Una standing ovation del pubblico ha accolto Martin Scorsese alla Festa del cinema di Roma. Il grande regista ha incontrato il pubblico e ha ricevuto il premio alla carriera dal ...

Sette italiani su dieci non vanno al cinema né al museo : Ci sono quasi quattro italiani adulti su dieci ( il 38,5%) che non partecipano ad alcun tipo di attività culturale. E circa Sette italiani su dieci non vanno al cinema, non visitano un museo né un sito archeologico. Al Sud più di otto adulti su dieci, l’82%, se ne tengono ben lontani. ...

Martin Scorsese premiato alla Festa del cinema di Roma e festeggiato da Vanity Fair : 24. Kundun (1997)23. America 1929 - Sterminateli senza pietà (1972)22. Il colore dei soldi (1986)21. L'ultima tentazione di Cristo (1988)20. Chi sta bussando alla mia porta (1967)19. Hugo Cabret (2011)18. Al di là della vita (1999)17. Silence (2016)16. Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)15. New York, New York (1977)14. Fuori orario (1985)13. Alice non abita più qui (1974)12. The Aviator (2004)11. Gangs of New York (2002)10. Shutter ...

Festa del cinema - Boy erased e La diseducazione di Cameron Post : l’orrore di volere guarire i giovani gay : Rieducare gay e lesbiche attraverso la fede in Dio e Gesù Cristo. America oggi o appena ieri. Boy erased e La diseducazione di Cameron Post. Due film che piombano sulla Festa del Cinema di Roma 2018, in una bizzarra coincidenza distributiva italiana, e che mostrano lo stesso spaccato di sinistra oppressione della “devianza” come fossimo in una rappresentazione pleistocenica dell’identità sessuale. Stato secolarizzato, ma società imbevuta di ...

Festa del cinema di Roma - party d’apertura (con «Vanity Fair») : La Terrazza Caffarelli a Roma Gli inizi hanno sempre del magico, e la 13esima Festa del Cinema di Roma (la quarta diretta da Antonio Monda, all’Auditorium Parco della Musica dal 18 al 28 ottobre) ha voluto i suoi con Vanity Fair, sulla Terrazza Caffarelli ai musei capitolini che ha una delle più spettacolari viste sulla città eterna, come lo sono i film e i sogni. LEGGI ANCHEI look della Festa del Cinema di Roma 2018: chi ha vestito ...

Recensione : “Quasi nemici” Yvan Attal racconta al cinema la dura realtà della periferia : Quasi Nemici è la brillante commedia politico-sociale diretta dal regista Yvan Attal. Il film si sviluppa attorno al delicatissimo tema dell’integrazione culturale e alla relativa lotta al pregiudizio. Neila Salah (Camélia Jordana), cresciuta nella banlieue di Parigi, è una ragazza di origine magrebina iscritta al primo anno di giurisprudenza presso la prestigiosa università Panthéon-Assas. Rea di essere arrivata a lezione con qualche minuto di ...