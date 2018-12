A Barcellona gli indipendentisti radicali stanno protestando contro il governo spagnolo

Catalogna - gli indipendentisti in piazza contro il governo riunito a Barcellona : La sera prima, il premier Sanchez si è incontrato con Torra per avviare un dialogo sulla questione catalana tuttora irrisolta e trovare una proposta politica 'che abbia un ampio sostegno nella ...

Barcellona - ufficiale l’acquisto dell’ex Inter Murillo : cifre e dettagli : Jeison Murillo è un nuovo calciatore del Barcellona, il club blaugrana lo ha prelevato dal Valencia dopo un’annata ottima nella Liga Il Barcellona ha acquistato dal Valencia il difensore centrale colombiano Jeison Murillo, ex calciatore dell’Inter. Il club blaugrana si è assicurato le prestazioni del difensore con la formula del prestito con riscatto opzionale fissato a 25 milioni di euro, puntando dunque in maniera decisa sul ...

Messi - quinta Scarpa d'oro : ''Barcellona miglior club del mondo'' : BARCELLONA - 'Non mi aspettavo tutto questo quando ho cominciato. Il mio sogno era diventare un calciatore professionista e avere successo'. Ma Lionel Messi è andato oltre. Oggi il fuoriclasse ...

Sorteggio Champions League 2019 - le possibili avversarie della Roma agli ottavi. Le squadre da evitare : incubi Barcellona e Manchester City : Oggi (lunedì 17 dicembre) alle ore 12.00 a Nyon si svolgerà il Sorteggio egli ottavi di finale della Champions League e anche la Roma scoprirà quale sarà la sua avversaria. I giallorossi hanno chiuso in seconda posizione il Gruppo G, alle spalle del Real Madrid, e per questo saranno posizionati in seconda fascia. La squadra di Di Francesco affronterà quindi una delle vincitrici dei gironi, fatta eccezione per la Juventus, visto che sono vietati ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Roma agli ottavi. Da evitare Barcellona e PSG - sogno Porto : Terminata la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio, manca ormai pochissimo per conoscere quale futuro attende le formazioni italiane rimaste in corsa per il titolo. Domani, lunedì 17 dicembre, alle ore 12.00 si svolgerà infatti a Nyon, in Svizzera il Sorteggio degli ottavi di finale. Come di consueto ci saranno due fasce distinte, riservate rispettivamente alle vincitrici e alle seconde classificate dei gironi. Per il primo ...

Sondaggio Barcellona : rosa e tifosi vorrebbero la Roma agli ottavi di Champions : Roma - Dzeko, De Rossi e Manolas, l'ordine non è casuale. Se a un tifoso del Barcellona vengono citati i nomi di questi calciatori in questa precisa sequenza, probabilmente qualcosa ritorna loro in ...

Il Barcellona 'tradisce' Tebas : niente Liga negli Usa - per il momento - : Alla base di questa marcia indietro vi sono motivi di opportunità politica, ma soprattutto il rischio d'impopolarità . In questo senso, le poche righe del comunicato dicono molto. Viene citata 'la ...

Barcellona - Iniesta fa visita agli ex compagni : “Messi il migliore di sempre” [VIDEO] : visita a sorpresa di Andres Iniesta alla Ciutat Esportiva Joan Gamper di Barcellona che è stata la sua casa per 22 anni. Il fuoriclasse spagnolo, che gioca adesso con i giapponesi del Vissel Kobe, ha voluto salutare i suoi ex compagni, emozionati come si vede nel video postato dal club sui social, accompagnando il suo ritorno via Twitter con un nostalgico e romantico: “Tornare è sempre speciale“. Intervenuto poi ad un evento ...

Inter si qualifica agli ottavi di Champions se… Tutte le combinazioni - neroazzurri dipendenti dal Barcellona : Arriva il primo bivio stagionale per l’Inter e purtroppo i nerazzurri non sono padroni del loro destino: questa sera per l’ultima gara valida per la fase a gironi della Champions League di calcio la Beneamata sarà opposta agli olandesi del PSV Eindhoven, i quali però non hanno più nulla da chiedere alla competizione. La compagine meneghina infatti lotta con il Tottenham per il secondo posto nel Girone B e questa sera dovrà fare ...

Barcellona - Valverde tranquillizza l'Inter : 'Farò dei cambiamenti - ma voglio vincere' : 'Io rispetto l'Inter, e anche il Tottenham, però noi andremo avanti con il nostro lavoro. Questa competizione, la Champions ndr, ci piace, anche questa volta volta giocheremo per vincere'. In ...

Barcellona - la maglia da trasferta 2019/2020 si ispirerà agli anni 70’ : Il club blaugrana si ispira agli anni '70 per la divisa da trasferta che verrà utilizzata nella stagione 2019/2020. L'articolo Barcellona, la maglia da trasferta 2019/2020 si ispirerà agli anni 70’ è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juventus - maxi offerta del Barcellona per Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il centrocampista uruguayano Bentancur dopo le recenti prestazioni in maglia bianconera Calciomercato Juventus, le trattative in vista della finestra invernale sono iniziate in maniera serrata ed il club bianconero è stato preso d’assalto per quanto concerne uno dei suoi gioielli. Si tratta del centrocampista uruguayano Bentancur, il quale è finito nel mirino del Barcellona di Valverde. Il club ...

Risultati Liga : rallentano Atletico e Siviglia - Barcellona di nuovo in vetta : Il posticipo tra Alaves e Siviglia conclude la domenica del campionato spagnolo. Gli andalusi pareggiano 1-1 in trasferta e riconsegnano la testa della classifica al Barcellona. Nel match delle 20:45, gli andalusi, passati in svantaggio per mano di Jony, trovano il pari con Ben Yedder a 12 minuti dal termine. Al Camp Nou, il Barcellona batte il Villarreal: apre Piqué al 36′, poi nel finale il prodotto del vivaio Carles Alena chiude ...

Champions League - l'Inter tifa Barcellona per gli ottavi : al Camp Nou 26 vittorie nelle ultime 28 : Battere il Psv, e dare un occhio al risultato del Camp Nou. Un tempo c'erano le radioline, poi gli annunci sul maxi schermo dello stadio: ora la partita a distanza la si potrà guardare in comodità ...