(Di venerdì 21 dicembre 2018) Lecome ogni anno si avvicinano ed esigono di essere degnamente celebrate. Siamo solitiggiare con un bel calice die associare lo stesso al lusso, alla vita mondana, all'eccesso. In realtà, lo, quello con la C maiuscola, nell'idea di Dom Pierre Pérignon doveva essere un vin de, un vino di campagna. Un prodotto popolare quindi, nel senso più pop del termine. Così come nell'idea di madame Barbe Nicole Ponsardin lorosé non doveva affatto essere un prodotto da consumo di massa. Figure iconiche nel mondo enologico che avevano pensato questo prodotto in un'ottica diametralmente opposta rispetto a quella assunta.Ad ogni buon conto, oggi loha assunto meritatamente una connotazione peculiare, indissolubilmente legata alle celebrazioni e aiggiamenti. La commercializzazione di massa del ...