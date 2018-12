6 città italiane tra le dieci mete più gettonate per le vacanze di Natale e Capodanno

Xiaomi aprirà decine di Mi Store nelle principali città italiane : In occasione dell'inaugurazione del quarto Mi Store italiano, che ha aperto i battenti a Marghera-Venezia, Xiaomi annuncia i piani di sviluppo per il 2019. L'articolo Xiaomi aprirà decine di Mi Store nelle principali città italiane proviene da TuttoAndroid.

Alla scoperta delle città italiane sul bus elettrico a due piani : Uno sviluppo che ha bisogno dell'attenzione politica per agevolare il cambiamento con incentivazioni e provvedimenti specifici. MOBILITA' SOSTENIBILE ' L'obiettivo che si pone il Gruppo City ...

Quanto sono sostenibili per l'ambiente le città italiane : ..., nessuna città compare nell'intervallo migliore, con la maggior parte di esse distribuite tra la fascia gialla e quella arancione: un problema strutturale della nostra economia, che si riflette ...

Fondi europei per il wifi gratis nei Comuni : ecco le 224 città italiane che hanno vinto : (Foto: Diletta Parlangeli) Il 7 dicembre la Commissione europea ha annunciato le prime 2.800 città del vecchio continente che si sono aggiudicate i Fondi del primo bando wifi4eu, il programma con cui Bruxelles vuole finanziare l’installazione di reti internet senza fili gratuite in luoghi pubblici. E soddisfare così il bisogno di connettività, riducendo il divario digitale. Sono 224 i Comuni italiani che si sono aggiudicati uno dei voucher ...

FlixBus arriva a Reggio Calabria : lo Stretto collegato con 12 città italiane [FOTO E VIDEO] : Da sempre lavoriamo per consentire a chiunque di esplorare il mondo in tutta comodità e sicurezza, e siamo lieti di poter finalmente portare il nostro servizio in un centro che, per la sua posizione ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : Poste Italiane stamperà le tessere - nessun 'giallo' : ... smentisce l'esistenza di un 'caso' intorno alle tessere per il Reddito di cittadinanza sulle quali la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, durante un'intervista con Lilli Gruber, non aveva ...

Come cambieranno le città italiane : Chi perderà abitanti (Napoli, Torino, Roma, il sud in generale) e chi invece ne guadagnerà (Milano e poco altro), da qui al 2036

Negramaro – Milano raddoppia dopo i sold out nelle grandi città italiane : I concerti di Milano (il 27 febbraio), Firenze (2 marzo), Roma (il 5), Caserta (l’8), Bari (13 e 14) e Acireale (il 19) sono sold OUT! Milano raddoppia il 28 febbraio 2019 al Mediolanum Forum E’ record per l’attesissimo ritorno live dei Negramaro. I concerti di Milano il 27 febbraio, Firenze (2 marzo), Roma (il 5), Caserta l’8, Bari (il 13 e 14) e Acireale (il 19) hanno già fatto registrare il tutto esaurito (ultime disponibilità su ...

Qualità della vita - la classifica delle città italiane : Bolzano al top - crollo Roma : Napoli e Palermo rimangono oltre la 100esima posizione, mentre sul podio con il capoluogo dell'Alto Adige salgono Trento e...

Le migliori scuole italiane per andare all’università o al lavoro : la classifica città per città : Quali sono le migliori scuole in Italia, in grado di preparare al meglio i propri studenti al mondo dell'università e a quello del lavoro? La fondazione Agnelli ha elaborato un vero e proprio atlante, pubblicato sul suo portale Eudoscopio, con la classifica dei top e flop per ogni tipologia di indirizzo: ecco chi occupa i primi posti.Continua a leggere

Stati Generali della Green Economy - molta strada ancora da fare per rendere le città italiane green : ecco punti di forza e debolezze : Agli Stati Generali della green Economy 2018 si è parlato anche delle città italiane e della loro lenta evoluzione a green city. Nonostante alcune punte di eccellenza, esistono ancora molte zone d’ombra, tra cui l’abusivismo edilizio, il consumo di suolo, la scarsa attenzione e promozione del verde pubblico. Istituzioni, sindacati, regioni e società civile, in un panel in collaborazione con il green City Network, si sono confrontati sul tema, ...

Per Legambiente è Catania l’ultima in classifica tra le città italiane : L'ultima mazzata è arrivata dal rapporto sull'Ecosistema urbano presentato lo scorso lunedì da Legambiente. Catania, un tempo considerata "la Milano del Sud" non solo è in default per il debito accumulato negli ultimi decenni ma nel rapporto di Legambiente si colloca all'ultimo posto tra le 104 città italiane prese in esame. La città è fanalino di coda in tutto: non c'è verde pubblico, la ...

Mantova - Parma e Bolzano città italiane più ecologiche : Le città più ecologiche al top sono Mantova, Parma e Bolzano. La rileva l’indagine Ecosistema Urbano di Legambiente, pubblicata dal

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Roma - scuole chiuse anche domani a causa dell'ondata di Maltempo in molte città italiane, da Nord a Sud. A cominciare da Roma , dove un'ordinanza del Campidoglio ha disposto la chiusura degli ...