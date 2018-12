21 Dicembre | Buon Solstizio 2018 e Buon Primo Giorno d’Inverno | ecco IMMAGINI | FRASI

Oroscopo della salute per la terza settimana di Dicembre : Sagittario in buona forma fisica : L'Oroscopo della salute nella terza settimana di dicembre regala delle dritte sulla sfera fisica e psichica di ciascun segno dello zodiaco. Come per l'amore e per il lavoro, i pianeti influenzano anche il benessere di ciascun segno, rendendoli ora più attivi e più sofferenti fisicamente e mentalmente. L'astrologia medica di questo mese bacia il Sagittario, che gode di un'ottima forma fisica, il Capricorno, i Pesci e il Toro. Gli altri segni ...

"Buon ArnesANNO" - 29 e 30 Dicembre ad Arnesano : 30 dicembre dalle 17:00, in P.zza XXIV maggio DJ set di Massimo Scienza, con selezione di vinili dall'afro beat al funk e altro 30 dicembre alle 19:30 in P.zza XXIV maggio per ca. 20 minuti "INEDITA",...

Dal 14 Dicembre il ritorno del buono spesa Eurospin da 150 euro su WhatsApp : bufala in agguato : Se ne sentiva quasi la mancanza e, infatti, da oggi 14 dicembre risulta nuovamente disponibile il buono spesa eurospin da 150 euro su WhatsApp. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, visto che l'ultima catena di questo tipo risale al mese di agosto, non ci giriamo troppo intorno e diciamo subito che si tratta di una bufala, di quelle più fastidiose. Oltre ad alimentare false speranze di chi si giocherebbe volentieri il coupon presso un ...

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 Dicembre : buone occasioni per l'Ariete : Cosa vi si prospetta per questa settimana? Quali indizi vi riservano le stelle per i prossimi 7 giorni? Se l'Ariete avrà modo di sfruttare molte occasioni che gli si presenteranno, il Toro dovrà fare dei bilanci, specie in campo lavorativo. Ghiotte occasioni per il Cancro, uno tra i segni più fortunati del periodo. Ariete: Gli Astri riservano numerose occasioni e,per sfruttarle al meglio, agite sotto traccia eludendo la scomoda quadratura di ...

8 Dicembre 2018 - Buona Festa dell’Immacolata Concezione : ecco le migliori FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : L’Immacolata Concezione, che la Chiesa cattolica celebra l’8 Dicembre, è un dogma: definisce una verità assoluta, inopinabile, valida sempre, in ogni cultura e in ogni tempo, cui ogni singolo credente deve prestare fede indefettibile. Il Figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria e ciò è possibile per opera dello Spirito Santo e perché Dio, nel suo progetto d’amore, ha preparato una degna dimora al Figlio suo: la Vergine Maria, pur essendo ...

8 Dicembre 2018 - Buona Festa dell’Immacolata Concezione : ecco i VIDEO più significativi per gli auguri su Facebook e WhatsApp : L’8 Dicembre la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: è un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 Dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, in base alla quale la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. La Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai genitori (sant’Anna e san Gioacchino), così come ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Dicembre : Buona scuola – Il generale condannato per la trattativa Stato-mafia tiene lezione : iL generale Il messaggio di Mori ai pm: “Spero di vederli morti” L’anatema – L’ex direttore del Sisde attacca il magistrato “che parla dopo il giudizio” sulla trattativa, cioè Di Matteo E dice: “Voglio vivere a lungo per veder morire i miei nemici” di Giuseppe Lo Bianco e Sandra rizza Memento Mori di Marco Travaglio Farà piacere ai pm Di Matteo, Teresi, Tartaglia, Del Bene e all’ex pm Antonio Ingroia, apprendere dalla viva ...

È successo in TV - 5 Dicembre 1985 : arriva Buonasera Raffaella! (video) : Conclusi i due anni trionfanti di Pronto! Raffaella? della quale vi abbiamo già parlato in uno dei primi appuntamenti con la nostra rubrica, è il momento per Raffaella Carrà di rimboccarsi le maniche e preparare il suo ritorno allo show in prima serata. Per seguire le orme del suo programma predecessore, il titolo scelto è analogo a quello della prima trasmissione del mezzogiorno in Rai, si toglie il "pronto" per lasciar spazio ad un ...

