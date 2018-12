Wanda Nara e Belen Rodriguez infiammano la cena dell' Inter

Inter - Zanetti chiede il rispetto dei ruoli a Wanda Nara : Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per presentare il suo libro Vincere ma non solo, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato anche della vicenda del rinnovo di Mauro Icardi, commentando le parole di Wanda Nara: “È una questione di rispetto, ognuno deve rispettare il proprio ruolo. La cosa più importante è che Mauro sia contento e noi vediamo per come esprime le sue qualità che è molto contento”. Poi ...

Inter - Ausilio a Wanda Nara : 'Mauro Icardi mai alla Juventus' : Botta e risposta tra Piero Ausilio, ds dell'Inter, e Wanda Nara, moglie, nonché agente dell'attaccante nerazzurro Mauro Icardi. La società infatti ha smentito alcune indiscrezioni lanciate dalla stessa moglie del giocatore, che facevano intendere la volontà dell'attaccante di trasferirsi a Torino, sponda bianconera. La stessa moglie dell'attaccante ha anche lanciato qualche frecciatina all'indirizzo della proprietà, e dichiarato che la società ...

L'ex agente : 'Wanda Nara sta danneggiando Icardi' - : La sua procuratrice non ha esperienza nel mondo del calcio, è giusto che lei possa chiedere un rinnovo e un aumento salariale, il problema è il modo in cui dice le cose. Non puoi dire 'I numeri di ...

Caso Wanda Nara - si accendono i riflettori sui rinnovi ‘farsa’ : servono modifiche al regolamento - si prenda spunto dall’NBA : La prassi di chiedere fantomatici rinnovi di contratti che in realtà hanno scadenze lunghissime deve terminare, per il bene del nostro amato calcio Il Caso Icardi, con la moglie Wanda Nara scatenata in tv e sui social, ha riacceso l’attenzione su uno dei problemi più assurdi del calcio moderno: quello dei rinnovi ‘farsa’. Contratto: “regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro ...

Inter Christmas Magic - alla festa protagoniste le Wags : Wanda Nara sfoggia una scollatura ‘pericolosa’ [GALLERY] : Wanda Nara e le altre Wags nerazzurre protagoniste dell’Inter Christmas Magic: il party organizzato a Milano è stato un vero e proprio successo alla festa organizzata in occasione del 110° anniversario dell’Inter sono accorsi proprio tutti i calciatori nerazzurri con mogli, fidanzate e compagne al seguito. All’Inter Christmas Magic, dopo una cena golosa ed un’esibizione canora di Elisa, c’è stato spazio anche ...

Inter - festa di Natale : l’attaccante Icardi allo scoperto dopo il caos scatenato da Wanda Nara [FOTO e VIDEO] : “Sono a casa mia qua, è il sesto anno che facciamo questa festa di Natale. Sono molto contento di trovare tutta la gente che durante l’anno magari non vediamo. Un saluto a tutti e Forza Inter”: sono le parole dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi al canale Twitter dell’Inter. Un saluto ai tifosi da parte del capitano che si trova indirettamente al centro delle polemiche per il suo rinnovo contrattuale. ...

ICARDI - Wanda Nara 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA JUVENTUS'/ Marotta : 'Un po' di silenzio farebbe bene a volte' : ICARDI, WANDA NARA: 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA Juventus: doveva fare coppia con Cristiano Ronaldo'. Secondo la moglie-manager 'è Mauro che ha rifiutato'.

Inter - Marotta replica a Wanda Nara prima della cena di Natale : Beppe Marotta, nuovo dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della cena di Natale nerazzurra: “Mi trovo nel mio habitat naturale, sono un uomo di calcio e sto in una società fatta di uomini di grande spessore. Il mio inserimento sta andando nel migliore dei modi“. Con Nedved tutto chiarito, ma sul rinnovo di Icardi pare ci sia ancora da lavorare: “In premessa dico che Piero Ausilio mi ha ...

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Pronti a incontrarci ancora. Wanda Nara? Servirebbe più silenzio' : ... che prima della cena di Natale della squadra ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Icardi è un giocatore fondamentale per l'economia dell'Inter, è il capitano e merita rispetto. Come ...