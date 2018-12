Wall Street giù, pesa timore "shutdown"

: #Twitter 'tossico per le donne' affonda a Wall Street - Agenzia_Ansa : #Twitter 'tossico per le donne' affonda a Wall Street - vittoriozucconi : Peggior dicembre a Wall Street dal 1931: continua a sgonfiarsi la Bolla Trump in Borsa, 'per colpa della Fed', dice… - vittoriozucconi : Continua il collasso di Wall Street, vanto di Big Banana Donald, al minimo da 14 mesi. Borsa significa fondi pensio… -

Ancora una chiusura in forte calo per, apntita dalle decisioni della Federal Reserve e dai timori per uno "". Il Dow Jones lascia sul terreno il 2,02% a 22.853,02 punti, il Nasdaq cede l'1,63% a 6.528,41 punti mentre lo S&P 500perde l'1,59% a 2.467,05 punti. Il Dow Jones nel solo mese di dicembre ha finora perso il 10%. Il Nasdaq è in calo del 19,5% dal picco di agosto.(Di giovedì 20 dicembre 2018)