Vuelta 2019 | spunta lo sterrato

Calendario Vuelta a España 2019 - le date e il programma delle 21 tappe. Si parte a Torrevieja - si arriva a Madrid : La Vuelta a España 2019 si correrà dal 24 agosto al 15 settembre, sono previste 21 tappe per tre settimane davvero appassionanti e avvincenti in terra iberica. Il percorso è particolarmente impegnativo e selettivo, sono presenti ben 8 arrivi in salita (7 tappe di alta montagna) e 2 cronometro (54 chilometri complessivi contro il tempo). Si partirà dalle Salinas de Torrevieja e si arriverà a Madrid con la consueta passerella, tantissime ascese ...

Vuelta di Spagna 2019 – Alla presentazione ufficiale un’importante novità : spunta una nuova maglia : Nell’edizione 2019 della Vuelta di Spagna il debutto di una nuova maglietta dedicata ai più giovani E’ stato presentato oggi il percorso della Vuelta di Spagna 2019: oltre 3 mila km di puro spettacolo tra montagne, pavè e sterrato. Ad Alicante è stata svelata anche un’importante novità: nell’edizione 2019 della corsa iberica ci sarà infatti una nuova maglietta, che sostituirà quella della classifica combinata. La ...

Vuelta di Spagna – Svelato il percorso dell’edizione 2019 : oltre 3 mila km di puro spettacolo : Svelato oggi ad Alicante il percorso della Vuelta di Spagna 2019; oltre tre mila km di puro spettacolo nella terra iberica Dopo Giro d’Italia e Tour de France è arrivato anche il turno della Vuelta di Spagna: la corsa spagnola ha Svelato oggi il percorso dell’edizione 2019. All’Auditorio de la Diputacion di Alicante è stata svelata la Vuelta di Spagna 2019, alla quale parteciperà il campione del Mondo Alejandro Valverde, ...

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : la stagione riparte in Argentina con Sagan - Gaviria - Quintana e tanti big : Oggi è stata presentata la Vuelta a San Juan 2019, piccola corsa a tappe internazionale che si svolgerà in Argentina dal 27 gennaio al 3 febbraio. Si tratterà di una delle prime gare della stagione e si preannuncia estremamente spettacolare perché sarà infarcita di tantissime stelle, pronte a incominciare il 2019 al caldo del Sudamerica. Peter Sagan, tre volte Campione del Mondo, questa volta non indosserà più la maglia iridata passata sulle ...

Vuelta a España 2019 - debutta la maglia bianca per il miglior giovane. Cancellata la classifica combinata : Grande novità per la Vuelta a España 2019, la prossima edizione della corsa a tappe di tre settimane assegnerà infatti la maglia bianca al miglior giovane e non sarà più il simbolo del primato nella classifica combinata. La graduatoria sarà riservata agli under 26, ci si allinea così agli altri Grandi Giri che prevedevano da tempo questo prestigioso riconoscimento. La nuova divisa sarà sponsorizzata da Fenie Energia (società già vista alla corsa ...

Vuelta a España 2019 - le anticipazioni sul percorso : otto terribili arrivi in salita - Aubisque e Bola del Mundo in vista! : Mancano meno di due settimane alla presentazione della Vuelta di Spagna 2019, terza grande corsa a tappe della stagione. L’appuntamento è per il 19 dicembre ad Alicante dove verrà svelato il percorso ma iniziano già ad arrivare delle anticipazioni sull’evento che si disputerà dal 24 agosto al 15 settembre. Si parla ad esempio di otto arrivi in salita, la certezza è la grande partenza dalle Saline di Torrevieja nei pressi di Alicante, ...

Ciclismo - tappe 'brevi' alla Vuelta 2019 : ANSA, - ROMA, 6 DIC - tappe 'brevi' ma dure, e probabilmente nessuna più lunga di 200 km. Sono le prime indiscrezioni sulle caratteristiche della Vuelta 2019, edizione numero 74, che verrà presentata ...

Presentazione Vuelta a España 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv : La Vuelta di Spagna 2019 verrà presentata ufficialmente mercoledì 19 dicembre presso l’Auditorio Provincial di Alicante. Quel giorno (orario ancora da comunicare) conosceremo il percorso della terza corsa a tappe per importanza: dopo aver alzato il velo su Tour de France e Giro d’Italia, toccherà anche alla corsa iberica e così prima di Natale avremo il quadro completo dei tracciati che saranno grandi protagonisti nella prossima ...

Vuelta a España 2019 : le anticipazioni sul percorso. Si parte da Torrevieja - possibile sconfinamento in Francia : Rivelati i percorsi di Tour de France e Giro d’Italia, ora si attende di scoprire anche le ventuno tappe della Vuelta a España 2019: bisognerà però aspettare ancora. L’ultimo grande giro infatti, come di consueto, viene presentato più tardi: precisamente a gennaio del prossimo anno. Qualche mese d’attesa, ma ci sono già alcune anticipazioni sulle possibili frazioni. Certa è la partenza da Saline di Torrevieja in quel di ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Che annata tra Vuelta e Tricolore. Sono indeciso tra Giro e Tour per il 2019 - poi il Mondiale…” : Elia Viviani ha chiuso una stagione da record con ben 18 successi che lo hanno reso il corridore più vincente al Mondo nel 2018. Il velocista della Quick-Step Floors può assolutamente ritenersi soddisfatto e lo ha palesato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il veronese racconta il momento più bello della stagione: “Come emozione il podio di Madrid, alla Vuelta. Quello è stato il coronamento di una stagione ...