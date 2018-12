Volley | SuperLega 2019 | 13^ giornata | Perugia e Trento si sfidano a distanza Modena

Volley : Superlega - a Padova arriva il canadese Ryley Barnes : Padova- La Kioene Padova ha tesserato in queste ore Ryley Brendan Barnes, venticinquenne schiacciatore canadese che arriva in Veneto per rimpolpare il reparto dopo l'infortunio occorso a Randazzo.Il ...

Volley - SuperLega 2019 : Siena cambia allenatore - Emanuele Zanini guiderà i toscani : Nuovo allenatore per Siena, penultima nella classifica della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Emanuele Zanini siederà sulla panchina del club toscano con l’obiettivo di guidarlo verso una difficile salvezza alla prima stagione nella categoria più importante. Il 53enne lombardo, secondo di Andrea Anastasi ai tempi di Montichiari e poi in Nazionale (vittoriosi Europei 1999 e bronzo alle Olimpiadi di Sidney 2000), ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 12^ giornata. Juantorena e Balaso solidi - Giannelli incanta - Lanza positivo : Nel weekend si è disputata la 12^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli azzurri che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. OSMANY Juantorena e FABIO Balaso. Civitanova fatica ancora a uscire dal momento di difficoltà ma arriva comunque la seconda vittoria consecutiva contro Castellana Grotte, garantita in particolar modo dal solito schiacciatore che giganteggia con 18 punti (63% in ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da Perugia - vincono Milano e Monza : Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Civitanova batte Castellana Grotte nell’anticipo. La Lube attende De Giorgi : Seconda vittoria consecutiva per Civitanova dopo le dimissioni di Medei, la Lube ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (25-22; 25-21; 17-25; 25-18) nell’anticipo della dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In attesa che arrivi il nuovo allenatore Fefé De Giorgi (previsto per lunedì, esordirà contro il Karlovarsko in Champions League), i ragazzi guidati da coach Camperi non hanno fatto ...

Volley : Superlega - Kaziyski è a Verona « Non vedo l'ora di giocare » : Verona - Matey Kaziyski , nella foto, da sinistra a destra, con il capitano, Emanuele Birarelli, e con i vicepresidenti Luca Bazzoni e Gianmaria Villa, è arrivato a Verona pronto a dare il proprio ...

Volley : Superlega - Matey Kaziyski torna in Italia - giocherà a Verona : Verona- Matey Kaziyski , che aveva lasciato due anni fa la nostra Superlega dopo otto stagioni a Trento , torna a giocare in Italia. La Calzedonia Verona ha definito nella notte l'ingaggio dello ...

Volley - SuperLega 2019 : Matey Kaziyski torna in Italia - lo schiacciatore sbarca a Verona : Matey Kaziyski torna in Italia, il micidiale schiacciatore bulgaro riabbraccia il nostro campionato e vestirà la casacca di Verona a partire da questo fine settimana. Il 34enne, che nel nostro Paese ha incantato con la maglia di Trento (indossata dal 2007 al 2013 ma poi anche nel 2014-2015 e nel 2016 vincendo quattro scudetti, tre Champions League e quattro Mondiali per Club), ha lasciato lo Stettino in piena crisi economica chiudendo ...