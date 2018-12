Volley femminile | Champions League 2019 | Scandicci | giornata storica! Prima vittoria in

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza regola il Gent e si avvicina ai quarti di finale : Monza non si ferma più in Europa e sconfigge il Gent con un rapido 3-0 (25-15; 25-20; 25-23) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley femminile, la terza competizione continentale per importanza. Le brianzole hanno ipotecato la qualificazione al prossimo turno, per volare ai quarti di finale bisognerà vincere almeno due set nel ritorno in programma alla Candy Arena dopo le festività natalizie. Le ragazze ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio demolisce il Graz e ipoteca i quarti di finale : Busto Arsizio ha surclassato il Graz per 3-0 (25-11; 25-21; 25-14) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle si sono imposte in terra austriaca senza particolari problemi, dominando in lungo e in largo, sciorinando un ottimo gioco in tutti i frangenti e chiudendo la pratica in appena 61 minuti di gioco. Le ragazze di coach Marco ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara espugna Minsk senza Egonu - seconda vittoria della Igor : Novara ha sconfitto il Minchanska Minsk per 3-0 (25-19; 34-32; 25-16) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno conquistato il secondo successo pieno nella massima competizione continentale dopo aver già battuto il Lodz all’esordio. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno dominato il primo e il terzo set, nel secondo invece hanno dovuto rimontare da 16-13 e sono riuscite a imporsi dopo ...

Minsk-Novara - Champions League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, mercoledì 19 dicembre, la Igor Gorgonzola Novara tornerà in campo per la seconda giornata della fase a gironi della CEV Champions League 2018-2019 di volley femminile. La formazione italiana sarà impegnata nella trasferta in Bielorussia contro il Minchanka Minsk, in una partita da vincere assolutamente per continuare ad inseguire il primo posto e l’accesso diretto ai quarti di finale. Dopo il primo turno la situazione di classifica ...

Volley femminile - Champions League 2019 : clamoroso tracollo di Conegliano - le Pantere perdono 3-0 a Schwerin! : Incredibile e inatteso tonfo di Conegliano nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le Pantere sono letteralmente crollate alla Palmberg Arena contro lo Schwerin che si è imposto con un roboante 3-0 (36-34; 25-19; 25-22), le venete hanno ceduto in 91 minuti di gioco e sono incappate nella prima sconfitta stagionale nella massima competizione europea dopo aver vinto all’esordio contro Scandicci al ...

Schwerin-Conegliano - Champions League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi martedì 18 dicembre si gioca Schwerin-Conegliano, match valido per la Champions League 2018-2019 di volley femminile. Prima trasferta stagionale in campo europeo per le Pantere che all’esordio hanno sconfitto Scandicci al tie-break di fronte al proprio pubblico e che ora vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per muovere un ulteriore passo verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale ...

Volley : A2 Femminile - lesione al crociato del ginocchio per Gloria Baldi : TRENTO- Una notizia in casa Delta Informatica Trentino . La risonanza magnetica sostenuta nella giornata di oggi da Gloria Baldi ha purtroppo evidenziato la lesione del legamento crociato del ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano sostituisce Nagaoka con Lowe : ... ha in carniere un oro ai Campionati Nordamericani nel 2015, il bronzo alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016 e il bronzo alla Coppa del Mondo in Giappone del 2015. Dopo una scintillante carriera ...

Volley - serie A1 femminile 2018-2019. Le migliori italiane della decima giornata. Olivotto e Bonifacio : che centrali! Egonu e De Gennaro : azzurre d’assalto : Nel weekend si è disputata la decima giornata della serie A1 2018-2019 della serie A1 femminile.Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu: È sempre lei la finalizzatrice numero uno di Novara che supera nettamente Chieri e viaggia senza sussulti in vetta all classifica. Realizza 16 punti, con il solito stratosferico 63% in attacco, a cui aggiunge 3 muri. Multitasking. ALESSIA GENNARI Che numeri per ...

Dal campionato provinciale di Pallavolo femminile - della 2Divisione - Girone B : il Mondo Volley Messina - ha battuto il Cus Unime : Nel campionato provinciale di Seconda Divisione - Girone B, il Mondo Volley Messina ha battuto il Cus Unime per 3 a 0. Parziali set di 16-25, 20-25 e 19-25. Per le ragazze di mister Nino Capillo é la seconda vittoria in altrettante gare giocate, che gli consente ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : decima giornata - Scandicci crolla a Cuneo! Monza batte Brescia : Soltanto due partite nel pomeriggio per la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile visto che gli altri quattro incontri validi per la decima giornata si erano giocati ieri sera. Scandicci sperava di fare bottino pieno contro Cuneo per rimanere al secondo posto a tre punti di distacco da Novara, in coabitazione con Busto Arsizio, ma le toscane crollano incredibilmente sul campo delle piemontesi al tie-break. Una delle grandi favorite per lo ...

Volley femminile - decima giornata Serie A1 2018-2019 : vittorie per Novara - Busto Arsizio e Conegliano. Bergamo supera il Club Italia nello scontro salvezza : Si è aperta oggi la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Sabato particolarmente ricco con ben quattro anticipi in programma. Netto successo di Novara che regola Chieri con un secco 3-0 nel derby piemontese. Bottino pieno anche per Busto Arsizio e Conegliano, che faticano di più nelle rispettive vittorie per 3-1 su Filottrano e Firenze. nello scontro salvezza, importante vittoria per Bergamo per 3-0 sul Club Italia. La ...

Volley femminile - decima giornata Serie A1 2018-2019 : vittorie per Novara - Busto Arsizio e Conegliano - Bergamo supera il Club Italia nello scontro salvezza : Si è aperta oggi la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Sabato particolarmente ricco con ben quattro anticipi in programma. Netto successo di Novara che regola Chieri con un secco 3-0 nel derby piemontese. Bottino pieno anche per Busto Arsizio e Conegliano, che faticano di più nelle rispettive vittorie per 3-1 su Filottrano e Firenze. nello scontro salvezza, importante vittoria per Bergamo per 3-0 sul Club Italia. La ...

Bergamo Club Italia/ Streaming video e diretta Rai - orario e risultato live - Serie A1 Volley femminile - : diretta Bergamo Club Italia Streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Serie A1 di volley femminile , oggi 15 dicembre, .