Vigili del fuoco | 46mila interventi nel 2018 | incendi boschivi in diminuzione

Emozioni e regali con la visita dei Vigili del Fuoco al Reparto di Pediatria dell'Ospedale : Cronaca , Società

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : le parole delle azzurre alla Vigilia del Gigante - torna Laura Pirovano : Domani, venerdì 21 dicembre, a Courchevel (Francia) si disputerà il terzo appuntamento per quanto riguardo lo Slalom Gigante nella Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile. La prima manche è in programma alle ore 10.30, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.30. L’Italia schiera una nutrita pattuglia con importanti ambizioni. La punta di diamante è sicuramente Federica Brignone, ma anche Marta Bassino, Irene ed Elena ...

Circolo Lucca Jazz - conceerto della Vigilia di Natale in memoria di Marco Puccini : Anche quest'anno, proprio a ridosso del Natale, il Circolo Luca Jazz saluta e fa gli auguri a tutti i soci, le amiche e gli amici con musica standard Jazz offerta dai musicisti che si ritrovano nella ...

Fugatti ai Vigili del Fuoco volontari : 'Il Trentino è orgoglioso di voi : TRENTO . All'ordine del giorno la relazione previsionale e programmatica del Presidente della Federazione e l'approvazione del bilancio di previsione 2019. In apertura il presidente della Provincia ...

Aci Castello - Vigili del fuoco recuperano un cadavere sulla scogliera : I pompieri hanno recuperato il corpo di un uomo di 32 anni: l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un suicida.Continua a leggere

Una Poltrona per Due di nuovo in onda la Vigilia di Natale - aperte le scommesse : riuscirà a superare il 12 - 5% di share dello scorso anno? : Il titolo originale è Trading Places ma in Italia è la traduzione a risvegliare in quasi tutti lo spirito natalizio o, almeno, la consapevolezza di cosa sarà certamente in tv la Vigilia di Natale. Anche quest’anno infatti torna su Italia Uno Una Poltrona per Due, film con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. La storia ben si presta a questo particolare giorno dell’anno perché si tratta di un’amicizia che nasce proprio ...

Incendio a locomotore - Vigili del fuoco in azione : CREMONA - vigili del fuoco in azione intorno alle 11 di mercoledì 19 dicembre alla stazione ferroviaria per l'Incendio di un locomotore. Sul posto due automotrici e una squadra. Arrivati a sirene ...

Resta incastrata con la testa tra auto e casello : per liberarla arrivano i Vigili del fuoco : E' successo a Desenzano. I pompieri sono riusciti a spostare il veicolo senza mettere a rischio la salute dell'automobilista

Nonnina in cuffia non risponde - mobilitati Vigili del fuoco e ambulanza : La Spezia - Aveva le cuffie non sentiva il campanello e il telefono. Preoccupati, parenti e conoscenti hanno chiamato i soccorsi che in un lampo hanno raggiunto la centralissima Via Veneto per ...

Crollo Ponte Morandi - medaglia d’oro ai Vigili del Fuoco : “Esempio di coraggio e amore per il prossimo” : La Presidenza della Repubblica ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "per l'intervento a seguito del tragico Crollo del Ponte Morandi a Genova".Continua a leggere

Vigili del Fuoco salvano un cane intossicato dal fumo di un incendio : I Vigili del Fuoco hanno salvato un cane rimasto intrappolato all’interno di un appartamento in fiamme in via Farini, a Milano. Per rianimare l’animale, che era intossicato dal fumo, hanno utilizzato le proprie bombole dell’ossigeno in dotazione. Dopo alcuni secondi il cane ha ripreso a respirare normalmente e si è rimesso sulle zampe. L’incendio, divampato in mattinata, è stato domato e non si registrano persone ferite o ...

