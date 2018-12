VIDEO Gli auguri di Natale dalle Fate | ginnastica artistica | tra risate | divertimento e i

VIDEO La nuova maglia di Fabio Aru - presentata la divisa della UAE Emirates per il 2019 : Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova maglia dalla UAE Emirates, team che milita nel World Tour e di cui fa parte Fabio Aru. L’abbigliamento, prodotto da Champions System, si distingue per l’eleganza del disegno centrale che rimanda alla bandiera degli Emirati Arabi Uniti e per la nitidezza del bianco che permette così di mettere in risalto i colori degli sponsor principali (tra cui spiccano in particolar modo Fly Emirates ...

Anastasio alla cena di Natale del Napoli tra gli ospiti speciali : i VIDEO della serata : Anche Anastasio alla cena di Natale del Napoli, la squadra di cui è grande tifoso, tra gli ospiti speciali della serata. video e foto sul suo instagram in cui traspariva l’emozione davanti al capitano Hamsik e a tutta la squadra. Anastasio si è anche esibito a cappella con il suo inedito La Fine Del Mondo, e il suo amore per il Napoli arriva anche dalla frase ormai nota “Non ho mai visto il Napoli di Maradona”, ma non solo, perché prima del ...

NBA – LeBron James versione papà : il discorso motivazionale al figlio triste fa il giro del web [VIDEO] : LeBron James consola e motiva il figlio Bryce dopo qualche canestro sbagliato: papà Bron riesce a fargli tornare il sorriso con delle parole per nulla banali Siamo abituati a vederlo dominare sui parquet di tutta l’NBA con il numero 23 sulle spalle, ma quando LeBron James siede in panchina veste i panni di un saggio dispensatore di consigli. Non solo per i giovani Lakers, ma anche per i propri figli. Presente alla partita del piccolo ...

Maneskin in concerto con la maglia della Roma - il VIDEO del frontman Damiano suoi social : Damiano David , oltre ad essere il cantante del celebre complesso italiano "Maneskin", secondo classificato a X-Factor 2017, è anche uno sfegatato tifoso della Roma. Il 17 dicembre , prima di un ...

VIDEO Antonio Nibali : “Con Vincenzo ci aiutiamo a vicenda. In futuro voglio provare a fare classifica nelle grandi corse a tappe” : ESCLUSIVA OA SPORT – Antonio Nibali, fratello minore di Vincenzo si è fermato ai nostri microfoni all’inizio della nuova stagione ed ha tracciato un bilancio del suo 2018, dove ha centrato la prima vittoria da professionista ed ha poi parlato del rapporto con il fratello maggiore e compagno di squadra, per poi provare a disegnare il futuro, svelando le sue aspirazioni. IL VIDEO DELL’INTERVISTA AD Antonio ...

NBA - LeBron James e i consigli a suo figlio dopo una brutta gara al tiro. VIDEO : Immagini che sottolineano ancora una volta il valore educativo dello sport e di una figura in grado di lanciare messaggi e condizionare la visione del mondo dei suoi fan anche quando non scende in ...

VIDEO : Antonio Nibali : “Con Vincenzo ci aiutiamo a vicenda. In futuro voglio provare a fare classifica nelle grandi corse a tappe” : ESCLUSIVA OA SPORT – Antonio Nibali, fratello minore di Vincenzo si è fermato ai nostri microfoni all’inizio della nuova stagione ed ha tracciato un bilancio del suo 2018, dove ha centrato la prima vittoria da professionista ed ha poi parlato del rapporto con il fratello maggiore e compagno di squadra, per poi provare a disegnare il futuro, svelando le sue aspirazioni. IL VIDEO DELL’INTERVISTA AD Antonio ...

Tommaso Inzaghi - figlio di Alessia Marcuzzi/ VIDEO - Alfonso Signorini : arrivate in redazione foto sconvenienti : Ieri sera Alessia Marcuzzi è stata ospite a La Repubblica Delle Donne; Alfonso Signorini ha svelato un retroscena sul figlio Tommaso Inzaghi.

Night club - 2 sexy donne (ma senza moglie!) e via… a cavallo : la folle notte di Andrej Arshavin! [VIDEO] : Night club fino all’alba in compagnia di due donne, un giro a cavallo e l’arrivo della polizia: che notte per Andrej Arshavin! Ve lo ricordate Andrej Arshavin? Il talento dello Zenit San Pietroburgo che incantò tutto il mondo trascinando la Russia a Euro2008, fino ad attirare le attenzioni dell’Arsenal che portò le sue magie in Premier League. Un talento cristallino, forse incostante, ma capace di veri e propri sprazzi di ...

Federica Ruggeri ha scelto Maki/ VIDEO - Francesca delusa : 'Con me hai giocato' - Il contadino cerca moglie 4 - : Federica Ruggieri de Il contadino cerca moglie è pronta a fare la sua scelta: chi sarà la fortunata tra Maki e Francesca?

Arsenal-Tottenham - Alli colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti : la reazione dell’inglese [VIDEO] : In occasione del quarto di finale della Carabao Cup tra Arsenal e Tottenham, il calciatore degli Spurs Delle Alli, peraltro autore del gol dello 0-2 finale, è stato colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti. Il centrocampista inglese si è girato di scatto verso le tribune dell’Emirates Stadium per poi evidenziare ai tifosi dei Gunners il risultato della partita. Di seguito il video in cui si nota la bottiglietta centrare la ...

Riccardo non sceglie/ VIDEO - Lina o Maria Anna? Va avanti da solo - Il contadino cerca moglie 4 - : Riccardo de Il contadino cerca moglie 4 è pronto a fare la sua scelta nella finale di mercoledì 19 dicembre: chi sarà la fortunata tra Lina e Mara Anna?

Alessandro Meluzzi VS David Parenzo/ VIDEO : "Dici solo coglion*te!" - "Arcidiacono di 'sto cazz*" : Alessandro Meluzzi e David Parenzo si sono scontrati verbalmente durante La Zanzara, il programma radiofonico trasmesso sulle frequenze di Radio24.

Elisabetta Canalis va a trovare la figlia di Vieri e Costanza Caracciolo - il VIDEO su Instagram : «Ma come fai a essere sua amica?» : Amici mai, cantava Venditti. E invece no. Almeno nel caso di una delle coppie più famose e amate della tv, Elisabetta Canalis e Christian Vieri. L'ex velina, appena atteratta in Italia da...