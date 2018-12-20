Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA R TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA TRIONFALE FINO ALLA SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO TRA APPIA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PISANA E TRIONFALE, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LA STESSA APPIA; IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CI SPOSTIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA RIMAMENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 18 | 15
VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 1835 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 18:15 (Di giovedì 20 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 1835 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA R TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA A91 Roma – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE IN ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 18:15: VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 18:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 20-12-2018 ore 18:00: VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:50… -
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