Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA TRIONFALE FINO ALLA SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO TRA APPIA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PISANA E TRIONFALE, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LA STESSA APPIA; IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CI SPOSTIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA RIMAMENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 12 | 30
VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 12:30 (Di giovedì 20 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; RIGUARDO ALLE CONSOLARI PERMANGONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 12:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE… - dariosci1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Piazza Venezia, manifestanti in movimento verso Corso Vittorio Emanuele II. Ripristino lento della nor… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 12:30', su #spreaker… -
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