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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 11 | 30 VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 11:30 (Di giovedì 20 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA TRIONFALE FINO ALLA SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN ...
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