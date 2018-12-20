Monica Bellucci ... il suo nuovo amore è Nicolas LefebvreGrazie a tutti, mi fate piangere! Aiutiamo la piccola Francesca ...Sta facendo un grande lavoro per gli italiani! Al Bano canta con ...Faceva finta di star bene! Nathalie Caldonazzo parla di TroisiLa cagnolina Siria seppellita viva! 84enne condannato ... ma con pena ...Non è un sacrificio! Walter Nudo casto da un annoSenzatetto 74enne vince alle scommesse e offre cena a base di tartufo ...Sono entrati dalla finestra! Rubati gioielli e pellicce a Marco Bocci ...Laurea ad honorem per il cane Griffin! Ha aiutato a studiare BrittanySaranno Isolani 2019: aspiranti naufraghi per un solo posto all'Isola ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08 | 15 VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

zazoom
Commenta
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08:15 (Di giovedì 20 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; PROPRIO SUL RACCORDO LA CIRCOLazioNE E’ GIA’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASSIA E AURELIA; IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; RESTANDO NEL QUADRANTE SUD ...
romadailynews
twitterromadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08:15', su #spreaker… - CarmenKDiDonato : Il crollo del muro di Via dei Marrucini c’è stato domenica mattina. Questa foto è stata scattata ieri alle 21,30. L… - romadailynews : Traffico Roma del 20-12-2018 ore 08:00: VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 mg… -
Altre notizie : Viabilità Roma ...
  • Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CI SPOSTIAMO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 20 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA RIMAMENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA SUL TRATTO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENAMENTI TRA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 16 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 15 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma – TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 12 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 11 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE FURIO CAMILLO; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 10 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE SUD SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA Roma ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE SETTEBAGNI E ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE DELLA STESSA TANGENZIALE SI PROCEDE A RILENTO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio 2018
Clicca qui e commenta questo post!