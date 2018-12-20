Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA RIMAMENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma – TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE FURIO CAMILLO; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE SUD SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE SETTEBAGNI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE DELLA STESSA TANGENZIALE SI PROCEDE A RILENTO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA; IN INTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07 | 30
VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07:30 (Di giovedì 20 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; PROPRIO SUL RACCORDO LA CIRCOLazioNE E’ GIA’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO ...
romadailynews
romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07:30', su #spreaker… - romamobilita : - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
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