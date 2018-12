Venezia | due bambine violentate ripetutamente dal marito della baby sitter | arrestato

Roma : direzione Venezia con dosi droga addosso - due persone in manette : Roma – Da tempo, a Roma, li tenevano d’occhio gli investigatori del commissariato Torpignattara e del Reparto Volanti. Quando li hanno visti parlottare fra loro, davanti al pullman diretto a Venezia con una borsa in mano, li hanno fermati per un controllo. Sebbene i due abbiano tentato di scappare e di abbandonare la borsa sotto una panchina, nell’estremo tentativo di nasconderla, i poliziotti li hanno bloccati poco ...

Incendio in un appartamento nel Veneziano : morta una donna - salve le due figlie : Una donna di 46 anni è morta nell'Incendio divampato all'interno di un appartamento a Concordia Sagittaria, nel Veneziano. Le due figlie della vittima, le quali sono riuscite a salvarsi uscendo in ...

Venezia - incendio in casa : muore una donna - in salvo le sue due figlie : È accaduto a Concordia Sagittaria (Venezia). L’incendio forse scoppiato a causa delle luci dell’albero di Natale. Paola Castellet, una donna di quarantasei anni, non ce l’ha fatta. A quanto emerso era riuscita ad allontanarsi dalle fiamme insieme alle due figlie ma poi sarebbe rientrata in casa rimanendo uccisa dal fuoco.Continua a leggere

Serie B - Foggia-Venezia 1-1 : le due squadre si dividono la posta [FOTO] : 1/20 Donato Fasano/LaPresse ...

Serie B - Foggia-Venezia 1-1 : le due squadra si dividono la posta [FOTO] : 1/20 Donato Fasano/LaPresse ...

Sconosciuto si presenta all’asilo : ”Devo prendere due bambine”. Caccia all’uomo nel Veneziano : C’è paura tra i genitori di Cazzago di Pianiga, in provincia di Venezia, per il caso di un uomo misterioso che lunedì 26 mattina presto si è introdotto nella scuola materna paritaria Giovanni XXIII in cerca di due sorelle. Il fatto è stato segnalato dopo un avvenimento all’apparenza analogo avvenuto la settimana scorsa alla scuola materna comunale Piccolo Principe di Campagna Lupia, a pochi chilometri di distanza. In realtà, come racconta ...

Venezia : due senzatetto i morti carbonizzati a Mestre : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sarebbero di due senzatetto, un uomo di origine nordafricana ed una donna, forse italiana, i corpi semicarbonizzati ritrovati dai Vigili del fuoco questa mattina all'interno di una baracca quasi completamente andata distrutta dal fuoco: infatti molti senzatetto gravita

Venezia - in fiamme associazione volontariato : due morti carbonizzati : Venezia, 22 nov., AdnKronos, - Ritrovati due corpi semicarbonizzati in un'associazione di volontariato vicino Venezia. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti in via da ...

Venezia - in fiamme associazione volontariato : due morti carbonizzati : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Ritrovati due corpi semicarbonizzati in un’associazione di volontariato vicino Venezia. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti in via da Verrazzano, nel quartiere San Paolo, a Mestre, per un incendio divampato nella sede dell'organizzaz

Venezia - in fiamme associazione volontariato : due morti carbonizzati : Ritrovati due corpi semicarbonizzati in un'associazione di volontariato vicino Venezia. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti in via da Verrazzano, nel quartiere San ...

Furto Venezia - due tentativi prima colpo : ANSA, - Venezia, 9 NOV - Due tentativi di Furto hanno preceduto il clamoroso colpo del 3 gennaio scorso a Palazzo Ducale a Venezia, commesso durante l'ultimo giorno di apertura della mostra 'Tesori ...

Furto Venezia - due tentativi prima colpo : ANSA, - Venezia, 9 NOV - Due tentativi di Furto hanno preceduto il clamoroso colpo del 3 gennaio scorso a Palazzo Ducale a Venezia, commesso durante l'ultimo giorno di apertura della mostra 'Tesori ...

Isoardi-Salvini - lei : “Ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa”. E allora che ci facevano i “nostri” a Venezia? E i messaggi di lui per “La prova del cuoco”? : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati. Sì ma non lunedì, quando la notizia è uscita su tutti i giornali. Due mesi e mezzo fa. Il che, se la matematica non inganna, significa più o meno a metà agosto, scegliete voi se prima o dopo il pranzo di Ferragosto. Ora, una volta metabolizzato il fatto che si sono separati – e cancellata dagli occhi l’ultima immagine di loro due a letto insieme – sorge spontanea una domanda: ma ...

Venezia - aereo perde quota e si schianta in un campo : due morti : Il terribile incidente aereo è costato la vita a due piloti esperti che erano decollati dell'aviosuperficie di Caorle con un velivolo leggero di tipo SIA Marchetti SF 260, utilizzato anche in ambito militare per l’addestramento dei piloti. Il dramma in fase di rientro quando l'aereo ha perso quota e in pochi attimi si è schiantato al suolo senza dargli scampo.Continua a leggere