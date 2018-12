Venezia | arrestato pedofilo di 74 anni Abusava delle bimbe affidate alla moglie baby

Venezia - ladro arrestato grazie a un algoritmo : ha predetto il reato : Sviluppato dalla questura di Napoli, il sistema ha permesso alla polizia di individuare in anticipo la zona dove avrebbe agito il malvivente

Venezia . Ladro arrestato grazie a un algoritmo : ha predetto il reato : La polizia si trovava già nella zona dove ha agito il malvivente: gli agenti avvisati da un "alert" lanciato grazie al sistema X- LAW, inventato dai poliziotti della questura di Napoli, è appena entrato in funzione a Venezia. Continua a leggere

Venezia : X-Law predice reato - arrestato per furto in hotel un italiano (2) : (AdnKronos) - Il ladro accortosi di essere stato scoperto ha tentato la fuga attraverso la porta che aveva infranto e si è diretto verso la zona riservata ai taxi, lì ha trovato la Volante. Ci sono voluti pochi attimi per arrivare all’arresto dalla segnalazione al 113 del portiere, alla nota diramat