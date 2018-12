Vela – Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò nuovi ambassador B&G

Giacomo Eva s Vela le strategie dei concorrenti di Amici 2018/2019 : Giacomo Eva contro tutti: i concorrenti di Amici 18 hanno delle strategie ? Giacomo Eva è tra i concorrenti di Amici 2018 / 2019 che si espone di più. Quando non gli sta bene qualcosa, non ci pensa due volte a palesare il suo dissenso. Ora ha voluto chiarire – anche se non è sopraggiunto a un vero […] L'articolo Giacomo Eva svela le strategie dei concorrenti di Amici 2018 / 2019 proviene da Gossip e Tv.

Elena Santarelli sVela : ultimo anno tra alti e bassi e come sta Giacomo : Elena Santarelli a cuore aperto. Il lungo messaggio della showgirl a un anno dalla scoperta del tumore di Giacomo: come sta oggi e come ha vissuto gli ultimi 12 mesi Un anno fa, a Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi nato il 22 luglio 2009, veniva diagnosticato un tumore cerebrale. Da allora […] L'articolo Elena Santarelli svela: ultimo anno tra alti e bassi e come sta Giacomo proviene da Gossip e Tv.