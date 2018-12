Vasco Rossi | regalo di Natale ai bambini dell’Ospedale di Bologna

Vasco Rossi visita i piccoli malati del Rizzoli : arriva il 'primario' del sorriso : Vasco Rossi, grande rocker e grande uomo. Il Natale si avvicina ma non tutti i bimbi lo passeranno a casa, insieme ai parenti e agli amici. Ci sono minori che trascorreranno le festività natalizie in ospedale. Non è facile per tali piccoli e nemmeno per i loro genitori. Grande stupore, nelle ultime ore, nelle corsie dell'istituto Rizzoli di Bologna. All'improvviso si è presentato nientemeno che Vasco Rossi, uno dei cantautori più talentuosi e ...

Vasco Rossi in ospedale a Bologna per i bambini ricoverati al Rizzoli : “Qui c’è la verità della sofferenza” : Ormai è quasi una tradizione, una bella consuetudine a cui il rocker di Zocca ha abituato il suo pubblico: anche quest'anno c'è stata la consueta visita di Vasco Rossi in ospedale a Bologna, per incontrare i bambini ricoverati nei reparti di reparti di chemioterapia, ortopedia pediatrica e ortopedia oncologica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Il cantautore si è presentato come sempre alla vigilia di Natale, mercoledì 19 dicembre, ...

Online il nuovo video di Jenny è pazza di Vasco Rossi in motion graphic - il male di vivere nei disegni di Rosanna Mezzanotte : Con il nuovo video di Jenny è pazza di Vasco Rossi in motion graphic continuano le celebrazioni del primo album del rocker, Ma cosa vuoi che sia una canzone..., appena ripubblicato in vinile e già al secondo posto dei più venduti in Italia. Lunedì 17 dicembre il sito Repubblica.it ha pubblicato in anteprima il videoclip inedito di Jenny è pazza, una sorta di cortometraggio della durata di sette minuti, realizzato in motion graphic con i ...

Vasco Rossi in testa alla classifica airplay con la sua 'Verità' : È ' La verità ' di Vasco Rossi il brano al primo posto della classifica airplay, +1,. Guadagna una posizione e sale al secondo posto ' Old school romance ' di Celestal, mentre scivola al terzo posto ' ...

Vasco Rossi ricorda il padre morto : “Sparisco - così ti svegli” : Vasco Rossi ricorda su Instagram suo padre Carlo, detto Carlino, morto improvvisamente nel 1979, quando stava per diventare famoso. E lo fa postando su Instagram una sua foto da bambino, insieme a lui, scrivendo un bellissimo pensiero in suo ricordo: L’Ora di..Storia..!! ERA MIO padre ?Giovanni Carlo, “Carlino”, Rossi è morto di lunedì, un malore improvviso nel camion. Alla mattina mi ha chiamato l’Ivana: Svegliati perché papà è ...