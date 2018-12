Usa | altri 500 preti accusati di pedofilia

Clima - Cop24 : Terra e scienza sconfitte dagli Usa e altri produttori di greggio. “Entro questo secolo - 3-4 gradi in più” : Hanno perso i cittadini e il pianeta, ma dalla Cop24 esce al momento sconfitta anche la scienza. La conferenza internazionale sul Clima si è chiusa infatti con un documento che rimanda al futuro impegni più ambiziosi, in barba all’appello drammatico ad agire lanciato a ottobre dal panel di scienziati delle Nazioni Unite (Ipcc). A Parigi nel 2015 gli Stati avevano firmato un accordo per mantenere il riscaldamento Climatico entro i 2 gradi ...

Ligue 1 - altri tre match rinviati a caUsa delle proteste dei “gilet gialli” : I cosiddetti “gilet gialli” stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia, altre tre gare di Ligue 1 sono state rinviate Sono state rinviate a data da destinarsi tre partite della Ligue 1 che si sarebbero dovute giocare tra venerdì e sabato di questa settimana. Si tratta di Nantes-Montpellier, Nizza-Saint-Etienne e Caen-Toulouse, match validi per il 18esimo turno del massimo campionato transalpino. Secondo quanto reso noto dalla ...

Elia Fongaro - polemica GfVip : «Ingiusti con me e Jane Alexander. Sono stato accUsato - gli altri...» : 'Da questa esperienza ne esco formato. Un po' più uomo rispetto al giorno in cui ho varcato la porta rossa'. Parola di Elia Fongaro , foto,, il ventisettenne vicentino, modello ed ex-velino di ...

Usa una tintura per capelli e rischia di morire : “Ho commesso un errore. Sono quasi morta. Non voglio che succeda ad altri” : Usa una tintura per capelli e rischia di morire. È accaduto in Francia ad Estelle, una studentessa parigina 19enne di origine inglese. Come riporta Le Parisien attorno ai primi di novembre la ragazza ha acquistato una lozione di tintura in un supermercato della Val-de-Marne per trasformare i suoi capelli biondi in neri corvino. Una volta arrivata a casa ha seguito le istruzioni sul pacchetto eseguendo il test Mantoux (o test PPD) per comprendere ...

SoUsa : 'Federer-Djokovic-Nadal sono sopra tutti gli altri giocatori' : Li ammiro molto, hanno dato tanto al nostro sport ed è un privilegio condividere la loro stessa epoca '. Commentando invece le ultime grandi prestazioni dei maggiori esponenti della Next Gen, Sousa ...

Via della Polveriera chiUsa altri 10 giorni - da sostituire tubi vecchi : Approfondimenti Buco nell'asfalto, voragine di un metro in via della Polveriera 27 novembre 2018 La copertura della voragine apertasi lunedì pomeriggio in via della Polveriera è più impegnativa del ...

Le Iene - l'impresa Di Maio accUsata di presunto lavoro non in regola - forse altri due casi : A riempire le pagine di cronaca dei principali quotidiani e siti d'informazione, è in particolar modo la notizia concernente quanto è stato espresso ai microfoni de Le Iene, da parte di Salvatore Pizzo, un uomo che ha deciso di rilasciare la sua 'verità' al noto programma televisivo condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Le Iene, la verità di Salvatore Pizzo Sono ore difficili per l'esponente politico leader del 'Movimento 5 Stelle', ...

"Altri tre operai hanno lavorato in nero nell'azienda di papà Di Maio". La nuova accUsa de Le Iene : Ci sarebbero altri tre operai che, a suo tempo, lavorarono in nero nella fabbrica di Antonio Di Maio, padre del leader del Movimento 5 Stelle Luigi, come Salvatore Pizzo. Lo anticipano le Iene che stasera manderanno in onda un nuovo servizio sulla vicenda. Come riportano diversi quotidiani, quindi non si tratterebbe di un caso isolato nell'Ardima, l'azienda di famiglia dei Di Maio a Pomigliano d'Arco. Salvatore Pizzo ha dichiarato che una volta ...

Prove di pace Usa-Cina. Trump tende la mano : "Forse inutili altri dazi" : La tesi del quotidiano simbolo del capitalismo è che sia Trump sia Powell devono adattarsi al rallentamento dell'economia globale, alla volatilità del mercato dei cambi e alle incertezze politiche ...

Maria Monsè - duri attacchi a Mattino 5 : l’ex gieffina accUsa gli altri concorrenti : Maria Monsè attaccata a Mattino 5: l’ex gieffina si difende dalle forti accuse dopo il Grande Fratello Vip Dopo il Grande Fratello Vip, per la prima volta Maria Monsè si confronta con gli opinionisti di Mattino 5. L’ex gieffina si è ritrovata a dover affrontare numerose critiche. Non è di certo la prima volta che […] L'articolo Maria Monsè, duri attacchi a Mattino 5: l’ex gieffina accusa gli altri concorrenti proviene da ...

Andrea Cerioli - inizio col botto : scontro con gli altri tronisti - Michelle sotto accUsa : Anticipazioni Uomini e Donne, il trono di Andrea Cerioli parte col botto Continuiamo con le anticipazioni su Uomini e Donne e sull’ultima registrazione (8 novembre). Questa volta vi parleremo di Andrea Cerioli e di Ivan Gonzalez, i due nuovi tronisti che a differenza di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi dovranno scegliere la donna della loro […] L'articolo Andrea Cerioli, inizio col botto: scontro con gli altri tronisti, Michelle ...

Usa - dal diritto di razzolare alle galline in California all’abolizione della schiavitù in Colorado : gli altri voti negli Stati Uniti : Lo spinello libero in Michigan, il diritto di razzolare per le galline in California e – incredibilmente – l’abolizione ufficiale della schiavitù in carcere in Colorado. Gli americani martedì non hanno votato solo per le elezioni di midterm: in alcuni Stati hanno preso parte anche ad alcuni referendum su diversi temi sociali, con maggiore o minore impatto sulla vita quotidiana. In Florida, per esempio, gli elettori hanno ...

Midterm Usa - gli altri voti : sì a tassa tech - diritti transgender : Con la maggior parte dei voti scrutinati, gli elettori dell'Alabama hanno approvato con un chiaro margine un emendamento che vincola la politica dello Stato a "riconoscere e sostenere la santità ...

Tutti assolti al processo Cerroni - l'ex patron di Malagrotta e gli altri imputati erano accUsati di traffico illecito di rifiuti : Tutti assolti. Finisce così il primo grado di giudizio del processo che vedeva imputati l'ex 'ras' delle discariche romane Manlio Cerroni, i suoi collaboratori Francesco Rando e Piero Giovi, l'ex presidente della Regione Lazio Bruno Landi, Giuseppe Sicignano, già supervisore delle attività operative svolte presso gli impianti di Cecchina, Luca Fegatelli, già dirigente dell'area rifiuti della Regione Lazio e per ...