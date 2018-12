Uomini e Donne | Raffaella Mennoia misteriosa su Instagram | “Non volete sorprese?”

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : un nuovo amore per il 2019? - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Barbara De Santi e Alfonso nuova coppia del programma? La dama si sbilancia e svela che...

Uomini E DONNE / Ivan Gonzalez tra Sonia e Jennifer - ma la scelta... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Ivan Gonzalez tra Sonia e Jennifer: 'Mi mancheranno durante le festività natalizie'

News Uomini e Donne - Andrea Cerioli : la sua ex rompe il silenzio : Andrea Cerioli di Uomini e Donne snobbato dalla ex Valentina Rapisarda Nonostante tra Andrea Cerioli del Trono Classico di Uomini e Donne e Valentina Rapisarda sia finita già da un bel po’, pare che tra loro ci sia ancora della maretta. Il motivo? Andando nel particolare, una fan, su instagram, ha chiesto alla ragazza se in queste settimane abbia seguito il suo ex, impegnato a cercare la donna della sua vita a Uomini e Donne. E la risposta ...

Internet - donne 'più connesse' degli Uomini : È di 2,3 ore al giorno il tempo trascorso online dagli italiani , e sono sempre più utilizzate le App su smartphone . Per oltre 12 ore al mese si naviga in rete a caccia di contenuti di ...

Uomini e donne - dramma per l'ex tronista Andrea Damante : che cosa gli hanno rubato : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne , è stato derubato. Lo ha confessato lui stesso su Instagram . Mentre si trovava a pranzo in un ristorante, con ogni probabilità a Milano , qualcuno gli ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/12 : Apertura con l’ingresso dei cinque tronisti e riflettori puntati su Andrea, uscito in esterna con Federica e Arianna. Le due ragazze scendono in studio e si mostrano perplesse alla notizia che lui ha voluto vederle entrambe nello stesso posto “per notare di più le differenze tra l’una e l’altra”. Partono le immagini della prima, con Arianna, sul terrazzo della “casona” interna agli studi Elios. Il tronista non fa mistero della sua attrazione per ...

Se gli Uomini soffrono ricevono antidolorifici - se le donne hanno l'endometriosi devono accettarlo : E soprattutto, sottolinea Facchin, è molto pericolosa e le conseguenze si notano anche nei fatti di cronaca che spesso vedono le donne tristemente protagoniste. L'associazione della donna con il "...

Uomini e Donne tronisti : Ivan Gonzalez fa piangere Tina Cipollari : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne racconta il suo dramma: Tina Cipollari commossa E appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E stavolta a stupire molto i telespettatori è stato il tronista Ivan Gonzalez, il quale ha raccontato il dramma vissuto nella sua infanzia. Un racconto, che ha colpito un po’ tutti, Tina Cipollari compresa, la quale, con le lacrime agli occhi, ha rivelato: “Non faccio che ...

ANDREA DAL CORSO/ Teresa Langella non si fida - lui : 'Ti preoccupi più di te che di noi' - Uomini e Donne - : Durante la penultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, ANDREA Dal CORSO si scontrerà con Teresa Langella. Che decisione prenderà la tronista?

Uomini e Donne news - la sorpresa di Valeria Marini a Ivan : il tronista in lacrime : Uomini e Donne news: la storia di Ivan Gonzalez commuove tutti, la sorpresa di Valeria Marini A Uomini e Donne la sorpresa di Valeria Marini porta il pubblico a conoscere ancora meglio Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo ha sempre dimostrato di provare un grande affetto nei confronti della nonna, la quale ha rivestito nella sua […] L'articolo Uomini e Donne news, la sorpresa di Valeria Marini a Ivan: il tronista in lacrime proviene da ...

Gossip Uomini e Donne : Sossio Aruta furioso con un’ex dama : Sossio Aruta di Uomini e Donne attaccato da una ex dama: il botta e risposta Sossio Aruta di Uomini e Donne nella bufera. Cosa è successo? Ieri la ex dama Giuliana Basiello è stata ospite in una trasmissione radiofonica. E in questa circostanza ha fatto una rivelazione che ha messo Sossio Aruta nei guai. Cosa ha detto? Lei ha asserito che pare sarebbe stata invitata dall’uomo a partecipare al dating per corteggiarlo nonostante avesse ...

