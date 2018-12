: Ungheria, entra in vigore la 'legge schiavitù' [news aggiornata alle 22:58] - repubblica : Ungheria, entra in vigore la 'legge schiavitù' [news aggiornata alle 22:58] - TelevideoRai101 : Ungheria,in vigore la 'legge schiavitù' - gspgrasso83 : Ungheria, entra in vigore la 'legge schiavitù' -

La "della" è inin, firmata dal capo dello Stato, Janos Ader. Le proteste di migliaia di persone, che dal 12 dicembre sono scese in strada per protestare contro il provvedimento, non sono bastate a fermare il governo Orban. Il testo consente ai datori di lavoro di chiedere ai loro dipendenti di svolgere fino a 400 ore di straordinario all'anno e di ritardarne il pagamento anche per tre anni. "Non ho elementi per dire che è anticostituzionale", aveva detto il capo dello Stato.(Di venerdì 21 dicembre 2018)