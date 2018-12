Una nota catena di Fast Food lancia il primo ceppo per caminetti al profumo di pollo

Protesi al seno - ritirati dal mercato i prodotti di Una nota multinazionale : i rischi per salute : Le Protesi al seno della multinazionale Allergan sono state ritirate dal commercio in Europa, dopo che in Francia è stata aperta un'indagine per un possibile legame con una rara forma di tumore. L'agenzia francese Ansm ha chiesto all'azienda di sospendere la vendita delle Protesi, dopo che una commi

Taylor Swift : i fan hanno notato Una sosia della cantante a Miss Universo 2018 : Guarda tu stesso The post Taylor Swift: i fan hanno notato una sosia della cantante a Miss Universo 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Quando le bufale del web diventano letali : danni cerebrali permanenti per aver bevuto grandi quantità di Una nota salsa. L’incredibile storia di una 39enne : Una donna americana, identificata come CG, ha riportato danni cerebrali permanenti dopo aver bevuto un litro di salsa di soia nel tentativo di ripulire il suo intestino. La 39enne ha bevuto il condimento credendo che avrebbe eliminato le tossine dal suo corpo, ha spiegato il Dott. Bernard. Invece la donna ha avuto un arresto cardiaco e ha riportato danni neurologici irreversibili. I dottori che l’hanno curata in ospedale hanno scoperto che aveva ...

Sardegna - vince 1.016.520 al Million Day : ignota l'identità del fortUnato : La fortuna ha baciato un uomo o una donna in Sardegna. Nella giornata di ieri, infatti, un giocatore fortunato ha azzeccato la combinazione vincente del Million Day, il gioco che permette di vincere un milione al giorno indovinando una combinazione di 5 numeri su una scelta da 1 a 55. In questo gioco, chi indovina tutti i cinque i numeri si porta a casa il montepremi massimo da 1.000.000, mentre chi ne indovina 4 ottiene mille euro, chi ne ...

Amici - follia di Irama : si spoglia. Si nota un dettaglio clamoroso : Giulia perde la testa - Una furia : Irama e Giulia senza ombra di dubbio sono due dei protagonisti , o meglio, ex protagonisti, di Amici di Maria De Filippi più amati: lui vincitore del talent, lei seguitissima dopo la storia con Andrea ...

Nota consigliere comUnale Rosanna Genna : consigliere comunale Rosanna Genna Al Signor Sindaco Al Segretario Generale Al Presidente del Consiglio comunale LORO SEDE Oggetto: Comunicazione negligenza RUP. La Sottoscritta Rosanna Genna, nella ...

Evade dai domiciliari e picchia professore del figlio/ Gela - vendetta per Una nota : arrestato 37enne - IlSussidiario.net : Evade dai domiciliari e picchia professore del figlio. Gela, vendetta per una nota: arrestato 37enne che aveva anche precedenti

Palermo venduto alla Proto Group - la nota della società : “l’acquisto è avvenuto ad Una cifra simbolica di 10 Euro” : Il Palermo di Zamparini venduto ad una società londinese: la nota della Proto Group, nuova proprietaria del club siciliano La Proto Group ha annunciato, in una nota, di aver acquistato il Palermo, rilevandolo da Maurizio Zamparini, che lascia il club rosanero dopo 16 anni, per la simbolica cifra di 10 euro. “Si comunica che nella serata di ieri è stato raggiunto l’accordo definitivo, siglato da un notaio, per l’acquisto da ...

La catena alberghiera Marriott ha scoperto Una grossa violazione del suo sistema di prenotazioni - che potrebbe riguardare 500 milioni di clienti : Marriott International, una delle più grandi catene alberghiere al mondo, ha annunciato che Starwood, il suo sistema di prenotazione, è stato violato da utenti non autorizzati che potrebbero aver ottenuto l’accesso ai dati personali di circa 500 milioni di ospiti

Alieni - i ricercatori del Monterey Bay Acquarium scoprono Una specie ignota nelle profondità marine : Una specie mai vista e totalmente sconosciuta a oggi è stata identificata dai ricercatori del Monterey Bay Acquarium. Un video girato nelle profondità marine dell'Oceano Pacifico al largo delle coste della California mostra delle misteriose capsule fluttuare nella corrente, ancorate al fondale da so

Quando viaggia - Kylie Jenner prenota Una stanza solo per i suoi vestiti e trucchi : Cose da #Riccanza The post Quando viaggia, Kylie Jenner prenota una stanza solo per i suoi vestiti e trucchi appeared first on News Mtv Italia.

'Cherofobia' : la canzone di Maria Attili parla di Una fobia poco nota ai più : Maria Attili giovanissima cantante romana di soli sedici anni presenterà questa sera a X- Factor un brano i dal titolo "Cherofobia". Anche se non si tratta di una prima assoluta, in quanto il brano è stato presentato al pubblico per la prima volta circa due mesi fa. La giovane cantante romana è considerata, infatti, un vero e proprio fenomeno. Classe 2002, come dice lei stessa in una recente intervista, è cresciuta a "pane, acqua e Renato Zero". ...

C’è Una startup italiana dietro le prenotazioni di musei e tour su Google : (Foto: Musement) All’interno del settore turistico, quello delle esperienze e delle attività di svago è un mercato in continua espansione che vale ormai oltre 150 miliardi di euro con un tasso di crescita del 7%. In questo campo la startup italiana Musement, da qualche mese passata sotto il controllo del gruppo Tui, è attiva dal 2013, con servizi di prenotazione per attività turistiche ed esperienze di viaggio per oltre mille ...

Nota AIFA - acido acetilsalicilico : nessUna nuova indicazione per tumori colon : Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina AIFA n. 607, viene ufficialmente riconosciuto che i pazienti che usano l’aspirina a basso dosaggio (cardioaspirina) per il trattamento preventivo cardiovascolare, hanno una minore incidenza del cancro al colon-retto e di altri tumori. La stessa AIFA ha comunque precisato che questo non vuol dire che ora la cardioaspirina ha una indicazione terapeutica per questo carcinoma. Effetti ...