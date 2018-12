Un veterano del Trono di Spade nel cast di The Crown 3 | quale ruolo per Charles Dance?

optimaitalia

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Continua ad arricchirsi di volti interessanti ildi The3, in arrivo su Netflix nel 2019: la produzione ha aggiunto un attore di Game of Thrones ai protagonisti della terza stagione e si tratta di, che molti probabilmente ricorderanno per il suo lavoro nei panni di Tywin Lannister nella serie fantasy della HBO.L'attore ha firmato per unnella prossima stagione di The, ma Netflix non ha ancora svelato chi interpreterà: secondo Digital Spy, è molto probabile che assumerà la parte di Lord Louis Mountbatten, il prozio preferito del Principe Carlo. Con un'illustre carriera nella marina britannica, è stato l'ultimo viceré dell'India, prima di essere assassinato nel 1979 per mano dell'esercito repubblicano irlandese attraverso un attentato sulla sua barca. La somiglianza tra i due è decisamente importante ed avvalora dunque l'ipotesi chesia ...