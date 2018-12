Un Posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2018 | Giovanna mette sotto torchio Valerio

Un Posto al sole : a capodanno doppio appuntamento e la nascita di Lorenzo : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al sole”. Ricche novità sono in arrivo per i più affezionati telespettatori. Nella settimana dedicata alle festività natalizie saranno numerosi i colpi di scena ideati dagli autori, ma quello più atteso sarà per l’episodio di capodanno: la nascita di Lorenzo per mano di Guido in una situazione del tutto inaspettata. A capodanno Rai tre trasmetterà come di ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2018 : Il commissario non crede alla confessione del Viscardi e intende andare sino in fondo, per scoprire la verità.

Un Posto al sole anticipazioni : SUSANNA non abbandonerà il padre : Quella delle violenze domestiche in casa Picardi è una delle trame più drammatiche che Un posto al sole abbia messo in scena negli ultimi anni, tanto che i momenti in cui il personaggio di Manlio perde il controllo con la moglie Adele (Sara Ricci) risultano sempre piuttosto “duri da digerire” per i telespettatori della soap. In molti ci state chiedendo in questi giorni come evolverà la vicenda. A tal proposito vi abbiamo già ...

Un Posto Al Sole : Davide Devenuto potrebbe lasciare temporaneamente la soap opera : Ci sono molte novità all'interno della soap opera 'Un Posto Al Sole' riguardanti i personaggi principali: un esempio si ritrova nell'attore Davide Devenuto che, da molti anni, veste i panni di Andrea Pergolesi. Stanno incominciando a circolare voci di un possibile e temporaneo addio del protagonista in quanto impegnato nella nuova stagione della serie tv 'Rosy Abate': si tratterebbe di un colpo di scena. Nella fiction Mediaset con Giulia ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 dicembre 2018 : Giovanna non crede alla confessione di Valerio : Valerio ha trovato la soluzione per salvare sua figlia e scagionare Alberto ma il commissario non gli dà credito.