Ultimo Caccia ai Narcos 2 ci sarà? Anticipazioni sulla nuova stagione

Ultimo 5 – Caccia ai narcos - seconda puntata 20 dicembre : anticipazioni trama : Giovedì 20 dicembre va in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.25 il secondo episodio di Ultimo – Caccia ai narcos, la quinta stagione del serial ispirato dalle avventure dell’omonimo (e reale) capitano dei Carabinieri interpretato da Raoul Bova (da poco padre per la quarta volta). Questa volta, l’agente sotto copertura è in Messico per sventare con una maxi operazione la connection tra il Paese nordamericano e ...

Ultimo – Caccia ai Narcos : il baluardo della serialità Mediaset salva una storia poco coinvolgente : Ultimo 5 - Raoul Bova e Nerea Barros Le operazioni amarcord in TV funzionano sempre meno, far rivivere i fasti del passato ad un titolo famoso è sempre più difficile. Perchè cambiano le aspettative, l’offerta è ogni anno più ampia, e quello che funzionava prima, risulta stantio dopo. Con Ultimo – Caccia ai Narcos questo non è successo, nonostante la serie Taodue, giocoforza, non abbia più l’appeal di vent’anni fa. Ultimo ...

Ultimo – Caccia ai Narcos : anticipazioni ultima puntata di giovedì 20 dicembre 2018 : Ultimo 5 - Raoul Bova Raoul Bova è tornato in TV con la quinta stagione di Ultimo, il personaggio al quale è più legato, e che ha impersonato per la prima volta ormai vent’anni fa. Ma l’esperienza sul set messicano della miniserie Taodue si è rivelata molto importante per l’attore, che, per merito di un collega conosciuto lì, è entrato a far parte di un nuovo gruppo di lavoro, girando in Colombia una nuova serie che sarà ...

Ultimo – Caccia ai Narcos : un’indagine messicana per Raoul Bova ed il suo capitano : Ultimo 5 - Raoul Bova Era il 1998 e su Canale 5 sbarcò una miniserie destinata ad entrare nell’immaginario collettivo e scrivere la storia della fiction Mediaset: Ultimo portò in video la storia del capitano Roberto Di Stefano (nella realtà Sergio De Caprio) e la sua prima grande impresa, ovvero l’arresto di Totò Riina. Da allora il carabiniere interpretato da Raoul Bova, repliche escluse, è tornato in video altre tre volte, nel ...

Cast e personaggi di Ultimo 5 Caccia ai Narcos su Canale 5 il 19 e 20 dicembre con Raoul Bova : la trama della prima puntata : Cast e personaggi di Ultimo 5 Caccia ai Narcos sono pronti a conquistare il pubblico di Canale 5 con una doppia puntata in onda oggi, 19 dicembre e domani, 20 dicembre. Il protagonista assoluto è ancora Raoul Bova che tornerà a vestire i panni del comandante Ultimo per una nuova missione che lo porterà sotto copertura in Sud America. In Cast e personaggi di Ultimo 5 Caccia ai Narcos troveremo anche il villain di turno ovvero El Cobra che avrà ...

Ultimo – Caccia ai Narcos : tutti i personaggi : Ultimo 5 - Ruben Zamora Un tempo c’erano Solo, Parsifal, Arciere, Aspide, Pirata ed Ombra a dare supporto al capitano Ultimo. Ma da allora, dalla prima miniserie a lui dedicata, sono passati tanti anni e la squadra del carabiniere è cambiata; oggi a dargli manforte in video sono altri giovani collaboratori, sempre selezionati da lui in prima persona, che il pubblico conoscerà questa sera con la messa in onda della prima puntata di Ultimo ...