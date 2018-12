Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 07 | 10

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - svolta nelle Ultime ore : Le notizie del giorno – I campionati di Serie B e Serie C sono in corso, gli ultimi mesi sono stati caldissimi sul fronte Ripescaggi con sentenze, ricorsi e cambi di format, alla fine la decisione è stata quella di confermare la Serie B a 19 squadre. Ma si tratta solo di una situazione momentanea ed il format a 22 squadre verrà ristabilito già dalla prossima stagione e la Serie C (che ad oggi è 59 squadre) a 60 squadre. Ma a fare ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura è confermato l’accordo con la Commissione Europea sulla manovra vince il dialogo politico che la commissione ha scelto rispetto allo scontro ha detto un moscovici per pensioni il reddito le risorse richieste sono inferiori a quelle previste Pertanto il disavanzo passa dal 2,4% a circa il 2,04% senza modificare nei contenuti ...

Strage di Sondrio/ Ultime Notizie - Panda contromano - 6 vittime : chiuso per insulti il social della guidatrice : Sondrio, auto contromano sulla statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 19 dicembre in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura la commissione Unione Europea deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia Ma potrà tornare sulla questione a gennaio te le misure negoziati da Roma con Bruxelles non saranno approvate in Parlamento il vicepresidente della commissione dichiara le misure addizionali trovate ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli aver evitato la procedura di infrazione la vittoria del buon senso per il bene dei cittadini italiani un plauso al ponte che ha portato avanti la trattativa con Bruxelles con competenza serietà e fermezza che misura è che abbiamo promesso le faremo nei modi e nei tempi previsti ora Avanti tutta con la manovra siamo soddisfatti per i risultati raggiunti ...

Brexit - Ultime Notizie : i visti di lavoro per UK saranno limitati a un anno - Sky Tg24 - : Le restrizioni dopo l'uscita dall'Ue sono contenute nel libro bianco sull'immigrazione che il governo britannico si appresta a presentare. I lavoratori altamente specializzati avranno invece un ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e dati dalla redazione studio Roberta Frascarelli festeggia l’accordo fatto con l’Unione Europea il ministro dell’economia dopo due mesi di trattative e i vertici e riscritture sarebbe arrivato il via libera tecnico di Bruxelles e via informale dei commissari Pierre moscovici e valdis dombrovskis alla proposta metà. da Giuseppe Conte Giovanni Tria solo questa mattina arriverà la decisione ufficiale ...

Grave incidente sulla A13 a causa della nebbia : morto commercialista bolognese - Ultime Notizie Flash : Grave incidente sulla A13, durante il quale ha perso la vita un uomo di 55 anni di Bologna. Lo schianto è avvenuto dopo un maxi tamponamento

