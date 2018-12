ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora Roma | protesta dei bus turistici | città bloccata | 20

ULTIME NOTIZIE Roma del 20-12-2018 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli bene aver evitato la procedura di infrazione ma l’Europa deve cambiare la linea del governo chi l’ha il giorno dopo lo stop di Bruxelles alle procedure per il debito italiano con L’intesa sulla manovra. dai vicepremier arrivano rassicurazioni sul fronte dell’IVA dopo la notizia che nel maxiemendamento del governo che recepisce ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 20-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la commissione Unione Europea ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia dopo l’accordo raggiunto con Bruxelles è arrivato l’emendamento del governo che recepisce Intesa con l’Unione Europea sulla manovra la proposta di modifica è stata depositata in commissione bilancio al Senato prima in aula al ...

Ponte Morandi - dubbi sull'inaugurazione per Natale 2019/ ULTIME NOTIZIE - botta e risposta Cozzi-Bucci : Ponte Morandi: ricostruzione entro Natale 2019? Ultime notizie, il procuratore Cozzi smorza gli entusiasmi 'È quasi impossibile…'

Michael Schumacher - come sta : perché nessuno può parlare/ ULTIME NOTIZIE - Todt : "Rapporto più stretto che mai" : Michael Schumacher, come sta: perché nessuno può parlare. Le Ultime notizie dalla Bild, che ha intervistato Jean Todt: "Rapporto più stretto che mai"

Aeroporto Londra - droni sulla pista : in tilt scalo di Gatwick/ ULTIME NOTIZIE : voli cancellati - ritardi di ore : Londra, Aeroporto di Gatwick in tilt per la presenza di droni sulle piste: cancellazioni, ritardi e passeggeri infuriati al secondo scalo del Regno Unito

ULTIME NOTIZIE Roma del 20-12-2018 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la commissione Unione Europea ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia dopo l’accordo raggiunto con la Bruxelles è arrivato l’emendamento del governo che recepisce L’intesa con l’Unione Europea sulla manovra la proposta di modifica è stata depositata in commissione bilancio al Senato prima ...

JOVANOTTI - A LADISPOLI NIENTE JOVA BEACH PARTY/ ULTIME NOTIZIE - il concerto bloccato dai fratini : Lorenzo JOVANOTTI salterà il concerto a LADISPOLI, il JOVA BEACH PARTY perde una data. Il cantautore ha pubblicato su Instagram il comunicato di Trident

ULTIME NOTIZIE Roma del 20-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il compromesso sulla manovra non tradisce le promesse fatte agli italiani dice il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti intervenuto a Sky Tg24 possiamo fare le nostre misure sentiamo della Liga capiscono le diversità che si compongono in questo governo e continuano a mantenere quel tipo di fiducia fin quando abbiamo questo tipo ...

Aprilia - studente lancia due bombe Molotov a scuola/ ULTIME NOTIZIE - paura all'istituto Rosselli : Aprilia, paura alla scuola Rosselli. Ultime notizie, studente fa esplodere due bombe Molotov provocando il panico fra gli studenti

Ponte Morandi : ricostruzione entro Natale 2019?/ ULTIME NOTIZIE - il procuratore Cozzi 'È quasi impossibile…' : Ponte Morandi: ricostruzione entro Natale 2019? Ultime notizie, il procuratore Cozzi smorza gli entusiasmi 'È quasi impossibile…'

ULTIME NOTIZIE Roma del 20-12-2018 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale giovedì 20 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio 1520 oggi alle 13:00 il termine per la presentazione dei Superman davanti alla manovra si va verso la richiesta di fiducia sul maxiemendamento che oggi in aula al Senato recepisca le proposte di governo e relatori taglio per tre anni che l’aumento delle pensioni oltre i €1520 al mese taglio a quelle oltre €100000 aumenti ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 20-12-2018 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale oggi alle 13:00 termine per la presentazione dei subemendamenti alla manovra si va verso la richiesta di fiducia sul maxiemendamento che oggi in aula Senato recepisca le proposte di governo e relatori taglio per tre anni dell’adeguamento delle pensioni oltre i €1520 al mese taglia quelle oltre 100.000 l’hanno aumenti dell’IVA per 23 ...

ULTIME notizie/ Di oggi - ultim'ora : evitata - per ora - la procedura di infrazione - 20 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: evitata, per ora, la procedura di infrazione, I Robin Hood ecologici salvano Torre Chia , 20 dicembre 2018, .

ULTIME NOTIZIE Roma del 20-12-2018 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale giovedì 20 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio 1520 oggi alle 13:00 il termine per la presentazione dei Superman davanti alla manovra si va verso la richiesta di fiducia sul maxiemendamento che oggi in aula al Senato recepisca le proposte di governo e relatori taglio per 3 anni della commento delle pensioni oltre i €1520 al mese taglio a quelle oltre €100000 aumenti dell’IVA per ...