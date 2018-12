Uefa e Premier League indagano insieme sul bilancio del Manchester City

ilnapolista

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Vs Fair Play Finanziario Iltorna a tremare per il Fair Play Finanziario. Nelle scorse settimane abbiamo scritto delle possibili sanzioni per le violazioni commesse, oggi il Times rilancia, e scrive comeabbiano deciso di avviare delle indagini congiunte sui bilanci del club inglese. Nel mirino, le sponsorizzazioni gonfiate ad arte per coprire i buchi nei conti. Secondo le indiscrezioni, ilsarebbe accusato di aver ricevuto finanziamenti illeciti per 59 milioni di sterline da parte dei loro proprietari, fondi mascherati da un accordo commerciale con Etihad.Tutto è partito dalle rivelazioni dello Spiegel, ora le informazioni in mano alle due istituzioni potrebbero portare a pene molto gravi. Addirittura, il Times scrive che ilpotrebbe essere escluso dalla prossima Champiopns. Questo, per quanto riguarda la. ...