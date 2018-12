Trump:Usa non sono poliziotto M.Oriente

: Bloomberg: #Trump ha ordinato di ritirare le truppe #USA dalla #Siria - sputnik_italia : Bloomberg: #Trump ha ordinato di ritirare le truppe #USA dalla #Siria - reportrai3 : #Trump: '#Isis è sconfitto, #Usa via dalla Siria'. I #curdi che hanno combattuto contro l'Isis rimangono senza prot… - MediasetTgcom24 : Trump: 'Gli Usa non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente' #donaldtrump -

"Gli Stati Uniti non vogliono essere ildel Mediosenza ricavarne niente, se non spendere vite preziose e miliardi di dollari per proteggere altri che,nella maggioranza dei casi, non apprezzano quello che facciamo". Così twitta il presidente, dopo l'annuncio del ritiro delle truppe dalla Siria. Israele fa sapere che "continuerà ad agire con forza contro i tentativi dell' Iran di arroccarsi in Siria. Intensificheremo gli sforzi e so che lo faremo con il pieno appoggio degli Usa".(Di giovedì 20 dicembre 2018)